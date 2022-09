Shakira, enviada a juicio por seis delitos contra Hacienda

Finalmente Shakira se sentará en el banquillo de los diputados. Así lo ha acordado una jueza de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. La cantante colombiana ha sido acusada por seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Esplugues ha resuelto la apertura del juicio oral a la cantante colombiana para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Los seis delitos de los que se le acusa a Shakira

Un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas, por el IRPF del ejercicio 2012

Un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas, por el IRPF del ejercicio 2013

Un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas, por el IRPF del ejercicio 2014

Un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas, por el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2012

Un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas, por el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2013

Un delito contra la hacienda pública, con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas, por el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2014

Shakira rechazó pactar con la fiscalía

El pasado mes de julio La Fiscalía formalizó su acusación contra Shakira, imputándole seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, al evitar el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, simulando que no residía en España.

Tras intentar pactar con la cantante colombiana y que ésta rechazase cualquier tipo de acuerdo manteniendo su inocencia, el fisco le pide ocho años y dos meses de cárcel. Una pena de cárcel que ha sido rebajada gracias a un atenuante: Shakira puso a disposición del juzgado 17,2 millones de euros, 14,5 destinados a pagar la cantidad que le pedían, además de tres millones en concepto de intereses.

En un comunicado oficial, Shakira explicó que renunció a pactar con La Fiscalía porque "confía plenamente en su inocencia y no acepta una conformidad". "La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en The Voice cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos", añadió.

¿Irá Shakira a la cárcel?

En este punto, el siguiente paso era que se fijase una fecha para celebrar el juicio y se dictamine si finalmente Shakira irá a prisión o no. Sobre este tema se pronunció Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha),

"Es difícil que lo veamos porque lo más seguro es que los abogados de Shakira le recomienden cerrar un acuerdo antes de la vista. Todavía están a tiempo y en el momento en el que se pongan de acuerdo sobre la multa, que será lo que están discutiendo en este momento, habrá acuerdo", ha explicado a Más vale tarde.

Pero por el momento, parece que va a llegar antes la fecha del juicio que el supuesto acuerdo con la parte demandante.