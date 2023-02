Shakira: "Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras"

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio de 2022 a través de un comunicado, la colombiana ha ido lanzando temas que se han relacionado directamente con el exfutbolista.

A través de canciones como Te felicito y Monotonía, hemos podido intuir lo que había pasado entre la pareja. Con la sesión 53 con Bizarrap quedó más que claro, arremetiendo directamente contra el padre de sus hijos y su actual pareja, Clara Chía. Hace tan solo unos días, cerró esta tetralogía —de momento— con TQG, junto a Karol G, con un videoclip en el que repasa todas las fases del duelo y en el que habla de la superación tras el dolor y el engaño.

Shakira ofrece su primera entrevista en televisión

Casi ocho meses después de su separación de Piqué, Shakira ha ofrecido su primera entrevista en televisión para hablar sobre todos estos últimos meses. La grabó hace una semana en su casa de Barcelona y fue entrevistada por la estrella de Televisa, Enrique Acevedo.

La colombiana habló de varios temas pero quiso aclarar por qué en sus últimas canciones se ha centrado, más allá en lanzar dardos a su ex, en el empoderamiento de las mujeres y en su independencia.

"El arte tiene una función además de incomodar, representar idiosincrasias. A través de mis canciones quiero prestarles la voz a aquellos que no pueden hablar", ha empezado explicando la artista.

"Las mujeres estamos en un momento clave de la sociedad y el apoyo que podamos recibir unas de otras es muy relevantes es importantísimo. Como decía Madeleine Albright, la que fuese secretaria de Estado de EEUU, 'Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras", ha continuado.

"Siempre he sido emocionalmente dependiente de los hombres"

En esta entrevista, ha explicado el significado que tiene para ella la letra de la sesión 53 con Bizarrap.

"Yo también tuve el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen pero la vida encuentra una forma de compensarte y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. Y también he encontrado que la fábula de que una mujer necesita aun hombre, siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo", ha apuntado la cantante.

Para Shakira, el engaño y la forma en la que su relación con Gerard Piqué se ha destruido le han hecho más fuerte: "Ahora me siento completa. Siento que dependo de mí misma y tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Esa fortaleza, para que sea verdadera y no una fachada, tiene que ser el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración... Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. También ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir a esos embates de la vida"

Shakira descubre quiénes son sus verdaderos amigos

La de Barranquilla también ha reflexionado sobre quienes son las personas que siempre están ahí, no solo cuando las cosas van bien. "He descubierto quiénes son mis verdaderos amigos. Porque dicen que en las malas es cuando uno sabe con quién cuenta y con quién no".

"Y también me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno individual, que sucede de uno a uno. Sino que puedes ser amigo de cientos de personas. Y eso es lo que yo he sentido, Me he sentido realmente apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para mí. Ayudarme a levantarme cuando estuve en el piso, que estuve un buen rato. Me dieron la fuerza y el valor para decirme 'estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me demuestre que más hay", ha revelado sobre la gran ayuda que ha supuesto el apoyo de sus fans.

El nuevo disco de Shakira saldrá a la luz en septiembre

Shakira también ha hablado de su nueva música, en la que se está centrando como proceso de sanación: "Me siento muy creativa. Es una vía de escape increíble que le da sentido a todo".

Actualmente se encuentra trabajando en su próximo álbum, el primero en cinco años, y del que ya se supo que estaba reescribiendo algunas canciones para adaptarlas a su situación actual. Sobre estos temas, la artista ha asegurado que habrá tanto en inglés como en español y que incluirá colaboraciones con otros artistas.