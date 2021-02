Shakira tiene problemas con el tinte y acaba con un sorprendente cambio de look

La cantante colombiana Shakira tuvo problemas durante su sesión de peluquería en casa y lo que pretendía acabar siendo una melena rosa no ha acabado bien…

Shakira ha sorprendido este sábado a sus seguidores mostrando su radical cambio de look. Después de lucir el cabello rubio durante más de dos décadas, la cantante quería sumarse a la moda del pink hair —que tantos adeptos está sumando en las redes sociales sobre todo en TikTok— y decidió que era el momento de teñir su larga melena y despedir el dorado que le ha acompañado en los últimos años.

Sin embargo, parece que la artista no tenía en su casa el tinte adecuado para darle un intenso color rosa a su pelo y acabó pareciendo otra cosa. "La idea era que me quedara más rosa. Pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí que era un poco más intenso", admitió Shakira en sus redes.

¡Cómo se nota que Shak es una mujer de recursos y pudo sacarse de la manga una solución rápida para su pelo! Si bien no es el color que ella buscaba, lo cierto es que el resultado ha sido de lo más favorable.

No es la primera vez que Shakira se atreve con los tonos rojizos para el pelo. Cuando la artista daba sus primeros pasos en la industria musical lucía el cabello de color rojo y ahora, parece que ha vuelto el tiempo atrás para instalarse en la década de los 90.

‘GIRL LIKE ME’

Tras su éxito en la Super Bowl de 2020 en compañía de Jennifer Lopez, pasamos mucho tiempo sin contar novedades musicales de Shakira, pero la de Barranquilla nos sorprendió hace poco con 'Girl like me', una canción en colaboración con Black Eyed Peas con la que volvía a conquistar a su público a nivel mundial a golpe de armonía ochentera y ritmos latinos.