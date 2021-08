J Balvin tiene otro avión más y se lo ha contado a sus fans. No lo hace, dice, para presumir. Si ha subido una foto de la impresionante nave a Instagram es para inspirar, no alardear.

QUIERE INSPIRAR, NO ALARDEAR

J Balvin aparece a los pies del ala trasera de un avión en su última foto de Instagram. La foto llama la atención por lo pequeño que se ve al artista, aunque lo importante no es la imagen en este caso, lo importante es la reflexión que la acompaña.

El colombiano pretende servir de inspiración con esta nueva publicación y acompaña la imagen de un curioso mensaje sobre su ascenso económico.

"Aquí inspiramos, no alardeamos", escribe después de contar que el de la foto es su tercer avión.

Balvin, que comenzó su carrera musical en 2007, hace ahora 14 años, ha pasado de ir andando por las calles de Medellín natal a viajar en su propio jet. Para eso ha pasado por numerosas etapas y numerosos medios de transporte. De ahí su consejo final: "Sueñen a lo grande".

La evolución de J Balvin

El post de Instagram de Balvin empieza con su relato andando.

"De llegar a pie a que mi mejor amigo el negro me llevara en su carro.

De montar en bus para ir a diferentes ciudades a rentar carros.

De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies.

De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión".

Es en pocas palabras la relación de Balvin que justifica su post con un "aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande".

Jose, el niño de Medellín, quien atravesó una difícil depresión y llegó a intentar suicidarse, insiste en no ser más por tener tres aviones. Lo deja claro con esta frase: "Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto".