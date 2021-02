Taylor Swift "decepcionada" al cancelar definitivamente sus conciertos pospuestos

Taylor Swift ha anunciado en sus redes sociales que se ve obligada a cancelar, una vez más, su gira de conciertos. La cantante ya había anulado todos sus shows programados para 2020, la evolución de la pandemia provocada por el COVID mantendrá a la artista alejada de sus fans.

"Una pandemia sin precedentes", así ha clasificado Taylor Swift la crisis provocada por el COVID por la que se ha visto obligada a cancelar todas las fechas previstas para su nueva gira de forma indefinida. En su comunicado, la cantante se disculpó son sus seguidores por no poder ofrecerles una noticia alegre.

"No es lo que más me gusta en el mundo tener que dar noticias que me entristecen", comienza. "Lo siento mucho, no puedo reprogramar los conciertos que habíamos pospuesto. Aunque se activó la posibilidad de un reembolso de las entradas de la gira Lover Fest, muchos las habéis conservado y yo me aferré a la idea de que podríamos reprogramarlos".

La cantante cerraba su comnunicado asegurando que esta pandemia ha "cambiado los planes de todos" y que "nadie sabe cómo será el panorama de las giras en un futuro próximo". La música en directo está siendo una de las grandes perjudicadas por la crisis provocada por el COVID.

EVERMORE Y FOLKORE, DOS DISCOS EN PANDEMIA

Lo cierto es que se plantea una futuro incierto para los artistas que intentan organizar eventos seguros, pero que ven mermados sus intenciones y ven menguar sus ingresos por no poder llevar acabo actos multitudinarios como los que solían tener lugar antes de la crisis sanitaria.

La buena noticia para los seguidores de Taylor Swift es que desde que la pandemia envolviera el mundo, la artista ha publicado dos discos sorpresa: Evermore y Folklore.

