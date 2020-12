Taylor Swift lanza por sorpresa su noveno álbum, 'Evenmore', y estrena el videoclip de 'Willow'

Cuando el 2020 no podía dar mayores sorpresas con Taylor Swift, la americana ha decidido sorprender a sus seguidores con el anuncio de Evenmore, su segundo disco del año y noveno de su carrera musical. A pesar de ser vendido como un hermano de Folklore, puede convertirse de nuevo en el álbum del 2020.

Ni publicidad, ni promoción. El anuncio llegaba de la noche a la mañana a través de una publicación en las redes sociales de la artista, dejando el mundo de la industria musical patas arriba. No solo porque lanza un nuevo disco cinco meses después de Folklore, sino porque lo hace con un segundo álbum que sigue manteniendo la misma calidad en composición y música que el primero.

"Estoy encantada de anunciar que mi noveno álbum de estudio y hermano de 'Folklore' será revelado al mundo esta noche. Se llama 'Evenmore'" anunciaba a través de un publicación en Instagram, en la que matizaba las razones por las que había decidido arriesgarse con él tan pronto.

"No podíamos dejar de escribir canciones. Lo trataré de explicar de una forma más poética. Nos sentíamos como si estuviéramos parados en medio de un bosque folkloriano y tuviéramos que elegir entre la opción de volver atrás o viajar hacia el interior del bosque de la música. Decidimos viajar más allá" argumentaba en las redes.

"Nunca había hecho algo así. Siempre había tratado a mis discos como álbumes de una sola era y no planeaba el siguiente hasta que el anterior había sido publicado. Pero con 'Folklore' pasó algo diferente. Cuando escribí el disco me sentí menos yéndome y más volviendo. Me encantó el escapismo que encontré creando cuentos imaginarios / no imaginarios. Me encantaron las formas en las que daba la bienvenida a los sueños, las tragedias, los épicos cuentos de amor perdidos y encontrados en sus vidas. Por ello, seguí escribiendo. Y amé hacerlo con canciones con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, y Justin Vernon", finalizaba.

TAYLOR SWIFT ESTRENA EL VIDEOCLIP DE 'WILLOW'

.

El anuncio de Evenmore viene acompañado del videoclip de 'Willow', dirigido por la propia Taylor Swift. Esta es preciosa canción que tiene como protagonista el amor profundo que deja tocado y acaba haciendo daño a las personas.

El disco cuenta con quince canciones totalmente nuevas y, según la propia Taylor, es un regalo de agradecimiento a todos sus fans con motivo de su 31 cumpleaños, que será el próximo día 13 de diciembre. IDesde que he tenido 13 años siempre me ha emocionado pensar en cumplir los 31 años porque es mi número de la suerte. Por ello os he querido sorprender con el disco ahora, como regalo de agradecimiento por todo el apoyo que siempre me dais por estas fechas" confesaba la cantante.