Termina el año con la mejor música con la lista de éxitos de Europa FM: Aitana, The Weeknd, Camilo, Dua Lipa y muchos más

En un año tan complicado como el que hemos vivido, la música ha jugado un papel fundamental en nuestro estado de ánimo. Desde que empezó el confinamiento hasta ahora, los artistas han hecho una gran labor para entretenernos y acompañarnos, a pesar de no poder disfrutar de la música en directo.

Algo que también hemos querido hacer en Europa FM, estando contigo día tras día con la mejor música. Por eso no podíamos despedir 2020 sin nuestra Lista de éxitos, en la que encontramos una amplia variedad musical para que, te guste el estilo que te guste, siempre estés con nosotros.

La nueva tendencia musical es recuperar el sonido de los artistas que lo petaron en la primera década de los 2000. Una muestra de ello es '11 Razones' de Aitana, que entra como novedad en nuestra fórmula.

En la misma línea, encontramos los temazos de David Otero 'Una foto en blanco y negro' y 'La noche suena', junto a Taburete y Dani Fernández, respectivamente.

Pero sin duda, otra de las tendencias musicales de este 2020 ha sido la música disco de los 70 y lo 80. Lo hemos podido comprobar con el exitazo de After Hours, el último trabajo de The Weeknd del que os traemos los hits 'Blinding Lights' e 'In Your Eyes'.

Por esta misma línea han ido Dua Lipa y Miley Cyrus con sus respectivos trabajos, de los que encontramos 'Physical' y 'Midnight Sky', respectivamente. Y también el temazo 'Prisioner' que se han marcado juntas.

¡Tampoco puede faltar la música latina! Y si hay dos temas que lo han petado este año dentro de este género esos son 'Tusa', de Karol G y Nicky Minaj; y 'Hawái' de Maluma, que te traemos con su nueva versión junto a The Weeknd.

Y como siempre, apostamos por los artistas nacionales con los últimos lanzamientos de Carlos Sadness, Jarabe de Palo, Stay Homas o Estopa con Amaral. ¡Dale al play!

Estas canciones y más, en la playlist de Europa FM:

