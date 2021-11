¿Vuelve el amor? Las fotos de Irina Shayk y Bradley Cooper que desatan los rumores

No es ningún secreto que la modelo Irina Shayk y el actor Bradley Cooper protagonizaron una ruptura poco amistosa en junio de 2019. Sin embargo, parece que el tormentoso culebrón entre la expareja ha llegado a su capítulo final. De hecho, un romántico paseo por la ciudad de Manhattan ha sido suficiente para despertar todos los rumores de una reconciliación entre los famosos. ¿Será este el comienzo de una nueva novela de amor?

Las imágenes muestran a la expareja caminando juntos por la Gran Manzana, abrazados, riendo sin disimulo, y muy elegantes. Lo más llamativo es que, su hija Lea de Seine, no estaba invitada a este encuentro. Además, ante las especulaciones de los seguidores, ningún representante o allegado a las partes afirmó o desmintió las versiones que apuntan a que, a casi tres años de anunciar su separación, ambos se estarían dando una nueva oportunidad.

Pero no ha sido este el único alimento de rumores y suposiciones. En Halloween, la modelo rusa posteó una imagen en Instagram. En ella, acompañaba a un hombre vestido de gorila cuyos ojos celestes despertaron todo tipo de comentarios. ¿Se trataba de Bradley Cooper?

“La vida sin Bradley es un terreno nuevo para mí”

Tras separarse de Cooper, Shayk habló con la revista Harper's Bazaar sobre lo duro que fue tomar la decisión y lo que vino posteriormente. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre y ser empresaria. Hay días en que me despierto y me digo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, voy a colapsar”, contaba la modelo de 35 años.

“Creo que, en cualquier buena relación, sacas lo mejor y lo peor de ti mismo, es solo la naturaleza humana. Dos grandes personas no necesariamente hacen una buena pareja. Nosotros tuvimos mucha suerte de experimentar lo que tuvimos el uno para el otro. En cualquier caso, hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno totalmente nuevo para mí”, añadía.

¿Lady Gaga? ¿Jennifer Garner? ¿Kanye West?

En el momento en el que una pareja decide emprender caminos por separado, la posibilidad de que conozcan a nuevas personas es alta, e incluso, algunas de ellas pueden convertirse en dueños de corazones. Es el caso de ambos, que fueron relacionados con diferentes figuras.

Bradley Cooper, de 46 años, fue relacionado con su compañera de Ha nacido una estrella, Lady Gaga. Además, el agosto pasado fue visto con su hija Lea en Malibú con la actriz Jennifer Garner, despertando así un nuevo rumor.

Sin embargo, los actores, que trabajaron juntos en la serie Alias, se encargaron de remarcar la excelente amistad que compartían, y lo hicieron a través de terceros. “Son amigos desde hace muchísimo tiempo y siempre se han preocupado mucho el uno por el otro. De hecho, han pasado mucho tiempo con las parejas del otro cuando sus corazones estaban ocupados”, explicaron fuentes allegadas a los actores.

En el caso de Shayk, efectivamente mantuvo una breve relación con Kanye West, exmarido de Kim Kardashian. Según pudo confirmar la revista People, los dos mantuvieron su romance a distancia después de pasar una romántica velada en Francia. "Kanye está bien, la pasó hermoso en Francia con Irina", le dijeron a la publicación. “Él tiene pensado seguir viviendo en Los Ángeles, no tiene planes de mudarse a Nueva York, donde vive ella. Está muy enfocado en su negocio, le gusta pasar tiempo con ella y planea verla pronto”, aseguraron.

Ambos se conocían desde el año 2010, cuando Shayk fue uno de los ángeles del videoclip de Power, canción de West, y en otro de sus temas, Calvin Klein Denim Flow, él metió en la letra, en la que mencionaba a varias modelos a las que quería conocer, un “Quiero ver a Irina Shayk”. Dos años después, ella desfiló en la presentación de una colección de moda del rapero.