13 emblemáticos artistas que nunca han ganado un Premio Grammy

El éxito de un artista o banda se puede medir a través de multitud de factores. Desde las ventas, descargas o reproducciones de su música hasta las entradas de conciertos vendidas, sin olvidar los premios y galardones conseguidos. Sin embargo, puede que existan algunas excepciones, ya que no siempre los honores o reconocimientos reflejan la popularidad real de un artista. Algunos de los nombres más importantes de la música no han ganado nunca un Premio Grammy.

Desde que se celebró la primera edición de los Premios Grammy en el año 1959, los galardones se han olvidado de premiar a algunos de los artistas más queridos del planeta. Hablamos de leyendas como Diana Ross o ídolos de masas como Katy Perry o Sia.

Artistas que nunca han ganado un Premio Grammy

1. Sia

Sia // Getty

La cantante y compositora australiana es una de las más influyentes de la música pop del siglo XXI. Sin embargo, no tiene ningún Grammy a su nombre, a pesar de que ha sido nominada nueve veces. La última por su canción Never Give Up en el año 2018.

2. Queen

14 datos para conocer mejor a Freddie Mercury // Getty Images

Le dieron la vuelta a la industria de la música con sus icónicos himnos y con Freddie Mercury rompiendo estereotipos de género. Aunque recibieron numerosos premios por sus contribuciones, la banda de rock británica nunca ganó un Premio Grammy. Estuvieron nominados en cuatro ocasiones pero nunca ganaron en la categoría.

Lo que sí tiene Queen son dos premios Grammy honoríficos. En el 2008 fueron reconocidos con el Premio Grammy Hall of Fame, donde se reconocen grabaciones musicales de importancia histórica. Diez años después, en 2018, se les otorgó el Achievement Award, un Premio Grammy con el que se reconoce su emblemática trayectoria. Este mes de noviembre se cumplen 30 años de su muerte.

3. Jimi Hendrix

Jimi Hendrix // Agencias

Es uno de los guitarristas más exitosos y prolíficos de todos los tiempos, pero Jimmy Hendrix tampoco ganó ningún Grammy durante su trayectoria. Sí estuvo nominado un año después de su muerte, en 1970, y en 1992 fue reconocido con el Achievement Award, el que reconoce la extensa trayectoria del premiado.

4. Katy Perry

Katy Perry durante una actuación // Getty

A pesar de ser la primera mujer que consiguió que cinco singles del mismo disco se colocasen en el número 1 (por Teenage Dream en 2010, algo que solo había conseguido Michael Jackson), la cantante nunca ha ganado un Premio Grammy. Ha estado nominada 13 veces y todavía le quedan muchos años de carrera, así que puede que tengamos que sacarla de esta lista dentro de poco.

5. Bob Marley

Bob Marley, durante un concierto // Getty Images

Bob Marley es el rostro de la cultura y música reggae en el mundo, pero nunca se llevó un premio Grammy en vida. Su única nominación llegó en el año 2002, más de 20 años después de su muerte. Fue para la categoría de Mejor Video Musical de formato largo por el vídeo del documental Rebel Music: The Bob Marley Story.

En 2001 le dieron el Grammy Achievemenet, que homenajea su trayectoria, y en 2010 su álbum Catch a Fire fue reconocido con el Grammy Hall of Fame por su enorme influencia en el género. Aunque Marley fue reconocido de manera póstuma, lo cierto es que la Academia no tuvo una categoría de reggae hasta 1985, cuatro años después de su muerte.

6. Janis Joplin

Janis Joplin // Getty

Solo publicó cuatro álbumes antes de su prematura muerte en 1970, pero Janis Joplin tuvo un gran impacto en el mundo del rock and roll. Su enérgica presencia sobre el escenario y su legendaria música solo le valieron dos nominaciones póstumas al Premio Grammy en 1971, pero no obtuvo ningún reconocimiento. Más tarde, sí recibió el Grammy Achievement por sus logros artísticos y el Grammy Hall of Fame por su influencia.

7. Nicki Minaj

Nicki Minaj // Gtres

Aunque ha conseguido 10 nominaciones, la rapera Nicki Minaj tampoco ha ganado nunca ningún Premio Grammy. En las nominaciones del 2019 y 2020 ni siquiera entró, algo que decepcionó a los fans y alimentó todavía más su rivalidad con Cardi B, que en 2019 obtuvo cinco nominaciones, ganando una categoría.

8. Snoop Dogg

Snoop Dogg // AP

Snoop Dogg es el artista más nominado que nunca ha ganado un Premio Grammy, un título un tanto mediocre. Ha conseguido 17 nominaciones pero nunca ha conseguido llevarse el codiciado gramófono. Tampoco tiene ningún reconocimiento honorífico de la Academia.

9. Björk

Björk durante su 'Volta World Tour' en Londres // Getty

Aunque se trata de una de las artistas más genuinas de la época, la cantante islandesa nunca se ha llevado un Premio Grammy a casa, a pesar de haber estado nominada en nada menos que 15 ocasiones.

10. Diana Ross

Diana Ross // Getty

Después de darse a conocer con The Supremes, Diana Ross encontró el éxito masivo e internacional con su carrera en solitario. Ha vendido más de 100 millones de copias de discos y ha estado nominada 12 veces por la Academia, pero en su estantería de logros no hay ningún Grammy. Sí que la premiaron con los dos honoríficos, The Hall of Fame y Achievement Award, ambos en 2012.

11. Gun's & Roses

Gun's & Roses // Getty

A finales de los 80 y principios de los 90 fueron nominados a tres Gramy, pero nunca obtuvieron el reconocimiento que muchos fans creen que tienen que tener por ser una de las bandas que más discos ha vendido de todos los tiempos. Su disco Appetite for Destruction es el más vendido de la historia del rock. Tampoco tienen ningún Grammy honorífico.

11. Tupac Shakur

Tupac Shakur asistiendo al juzgado en silla de ruedas // Gtres

Tupac Shakur, una de las mayores figuras del hip-hop de todos los tiempos, nunca recibió un Grammy, ni siquiera honorífico. Fue nominado seis veces en vida, pero nunca fue reconocido póstumamente por la Academia.

13. The Who

The Who // Getty

Fue una de las primeras bandas que usó sintetizadores en la música rock y sin ninguna duda son una leyenda de la música. Sin embargo, su extensa trayectoria solo les valió tres nominaciones al Grammy y ninguna tuvo victoria. Eso sí, fueron reconocidos en 2001 con las dos categorías honoríficas: Grammy Hall of Fame y Grammy Achievement Award.