13 grandes canciones que nos ha dejado este año raro de pandemia

p>La música jugó un papel indispensable durante los meses más duros del confinamiento. Resistiré se convirtió en un himno, muchos artistas cantaron en directo a sus fans a través de las redes sociales y otros se dedicaron a componer los que serían sus nuevos álbumes.

A muchos autores las semanas de encierro les sirvieron para remover su interior y convertir en arte sus emociones y preocupaciones, que no eran muy diferentes a las del resto de la población. ¿Saldremos de esta? ¿Seremos mejores? ¿Cuándo volverá la normalidad? Todos nos hacíamos las mismas preguntas.

Destacamos también las canciones que trajeron un soplo de aire fresco a ese ambiente viciado del hogar, un lugar del que tardamos más de tres meses en salir. La música siempre estuvo ahí para salvarnos mientras mirábamos por la ventana.

Es hora de reconocerles ese valor destacando 13 de las grandes canciones que dejó este año raro de pandemia. No están todas las que son, pero sí son todas la que están.

1. Leiva - La estación eterna

El cantante cumplió "40 en cuarentena" y el mismo día de su cumpleaños, Leiva compuso La estación eterna, un tema en el que habla con nostalgia de sus compañeros de gira, y de sus anhelos, todo acompañado de un diario visual que grabó él mismo durante "esos largos días de psicodelia indoor".

"Escribí esta canción hace unos días, en mi cuarenta cumpleaños. La grabé esa noche con los bártulos que tenía por casa", dijo en el momento del lanzamiento.

2. Taylor Swift - Cardigan

Cardigan forma parte de Folklore, el disco que Taylor Swift estrenó en julio y que contiene 16 temas escritos por la artista durante el confinamiento. Los ritmos pausados y las letras reflexivas lo convierten en el álbum más intimista de su carrera.

El confinamiento de Taylor Swift dio para más. Ya en 2021 puso a la venta evermore, su segundo disco en menos de un año, donde ha continuado mostrando un mundo interior lleno de sentimientos, contradicciones y encrucijadas.

3. Zahara - Merichane

Los meses de pausa le sirvieron a Zahara para componer el que será su nuevo disco, del que ya hemos podido escuchar los dos primeros singles, Merichane y Canción de muerte y salvación.

En Merichane, Zahara saca sus demonios internos y se apropia del mote que le pusieron en el colegio para coger impulso y soltar el lastre que dejaron en ella esas etapas marcadas por abusos que ahora convergen en una catarsis personal. La cantante convierte su historia en un relato global, universaliza el dolor y grita en su nombre y en el de todas las mujeres que son, o han sido, víctimas del machismo.

4. Vetusta Morla - Los Abrazos Prohibidos

Para rendir homenaje a la Sanidad Pública en el momento más crítico de la pandemia, Vetusta Morla reunió a grandes voces españolas para la canción solidaria Los Abrazos Prohibidos. Entre las colaboraciones se encuentran Dani Martín, Depedro, Eva Amaral (Amaral), Ismael Serrano, Iván Ferreiro, Joaquín Sabina, Kase.O, Rozalén, Santi Balmes (Love Of Lesbian) y muchos más.

La letra de la canción fue citada en el funeral de Estado por las Víctimas del Coronavirus. Aroa López, enfermera del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, reconoció la grandiosa labor de los sanitarios con el verso "Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa / Y luchan porque nadie muera en soledad".

5. The Weeknd - Blinding Lights

Aunque se estrenó en 2019, Blinding Lights ostenta el número 1 como la canción más escuchada del 2020 en Spotify, además de ser el primer tema de la historia que se mantiene durante un año en el Top10 de Billboard. El canadiense ha vivido 12 meses de éxitos, entre los que se encuentra la actuación en la SuperBowl.

6. Dua Lipa - Physical

Estrenado en marzo de 2020, cuando el mundo comenzó a encerrarse en sus casas, el álbum Future Nostalgia de Dua Lipa levantó a muchos del sofá con sus ritmos ochenteros, sus referencias psicodélicas y los videoclips llenos de coreografías y de movimiento.

Physical es, de todas las canciones del álbum, la que más se ha radiado.

7. Miley Cyrus - Midnight Sky

La cantante volvió a cambiar de registro en Midnight Sky, un tema noventero en el que se reivindica como rockera, compositora y artista. Con una voz y un estilo mucho más maduro, Miley Cyrus se consolida como autora y creativa más allá de la imagen de "niña buena" o "niña mala" que ha dejado ver en diferentes etapas de su carrera.

8. Rosalía y Bad Bunny - La noche de anoche

¿Estamos ante la gran colaboración del 2020? Rosalía y Bad Bunny, dos de los pesos pesados de la música latina actual, se unieron para una colaboración romántica que avivó —todavía más con el videoclip— los rumores de una relación extramusical. Sea como fuere, La noche de anoche es tan pegadiza que se vuelve irresistible para los seguidores de la música urbana.

9. Billie Eilish - Therefore I Am

Aunque fue My future la canción que Billie Eilish y su hermano Finneas compusieron y estrenaron durante el confinamiento, la cantante estrenó en noviembre Therefore I Am, un tema de título casi filosófico ('Por lo tanto soy', en referencia al 'Pienso Luego Existo' de Descartes) en el que explora los sonidos, efectos y capas que caracterizan sus temas.

10. El Madrileño - Tú Me Dejaste de Querer

No sabemos cuánto tiempo llevaba cocinando C. Tangana el que es, en sus palabras, "el mejor disco" de su carrera. Lo que está claro es que tanto los números como la crítica lo avalan y Tú Me Dejaste de Querer con La Húngara y Niño de Elche no puede no aparecer en un ranking de lo mejor del 2020.

11. Nathy Peluso - Sana Sana

La artista argentina ha vivido en 2020 su mejor año a nivel profesional. Calambre se ha posicionado en los primeros puestos de las listas de ventas, sus temas se han hecho extremadamente virales —para ejemplo, el Bizarrap— y su actuación en la gala de los Goya, donde homenajeó a Sara Montiel interpretando La Violetera, la consolidan como una de las artistas más reconocidas de las tendencias actuales.

12. Drake - Toosie Slide

Drake se grabó bailando en cuarentena por todos los rincones de lujosa su mansión canadiense para el videoclip de Toosie Slide, un trabajo con poco desperdicio. La canción se hizo viral gracias a TikTok y, aunque no está a la altura de hits como Passionfruit o In My Feelings, Toosie Slide confirma que el rapero siguió buscando, a pesar de la pandemia, nuevas formas de ser tendencia. Aunque solo fuese en TikTok.

13. Héroes - Colaboración solidaria

Una veintena de artistas interpretan la canción de David Bowie para reivindicar a los héroes anónimos de la pandemia. Shinova, Miss Caffeina, IZAL, Elefantes, Veintiuno, Varry Brava y otros muchos más unieron sus voces en esta canción solidaria para recaudar fondos para Cruz Roja, un tema que Europa FM estrenó en exclusiva y que se posicionó como lo más buscado de Shazam en la semana de su lanzamiento.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Todas somos 'Merichane': la historia del nuevo himno feminista de Zahara

"Me ha enseñado a decir 'Te Quiero'": Pau Donés y la lección que aprendió con el nacimiento de su hija Sara