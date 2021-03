Dua Lipa, David Otero, Tiësto, Carlos Sadness o Ava Max, entre las novedades de la Lista de Éxitos de Europa FM

¡Arrancamos marzo sumando éxitos a nuestra lista con las novedades de tus artistas favoritos! 'Tal como eres' de David Otero y Cepeda, 'Chocolate y nata' de Carlos Sadness y Bratty, 'We're Good' de Dua Lipa, 'Friday' de Riton, 'My head and my heart' de Ava Max o 'Drivers license' de Olivia Rodrigo, son algunas de estas nuevas incorporaciones.

¡Eso sin olvidar a los artistas que nunca faltan en la Lista de Éxitos de Europa FM! Una de las tendencias musicales claras de los últimos meses, es la música disco de los 70 y lo 80. Lo hemos podido comprobar con el exitazo de After Hours de The Weeknd, con temazos como 'Blinding Lights' o 'In Your Eyes'.

Por esta misma línea han ido Dua Lipa y Miley Cyrus con 'Physical' y 'Midnight Sky' respectivamente. o su tema conjunto 'Prisioner'.

Tampoco olvidamos las colaboraciones musicales, a las ya mencionadas se suman 'Desde cero', de Beret y Melendi o el ya clásico 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper.

Y como en la variedad está el gusto, también te traemos lo mejor de la música electrónica como 'The Business', uno de los últimos lanzamiento de Tiësto.

Estas canciones y más, en la playlist de Europa FM: