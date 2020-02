Natti Natasha canta contra la violencia de género en ‘Me estás matando’

ESTRENO MUSICAL

Tras hacernos bailar con éxitos como 'Sin Pijama' o con 'No Me Acuerdo', Natti Natasha muestra su lado más reivindicativo en 'Me estás matando', una canción contra la violencia de género. Con este single, la cantante expresa el dolor y el sufrimiento de una mujer que mantiene una relación con un maltratador.