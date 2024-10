Así es 'El destello', la inminente colaboración de Martin Urrutia y Juanjo Bona

Te interesa Todo sobre 'Mariliendre', la serie producida por Los Javis con Martin Urrutia y Blanca Martínez

Martin Urrutia y Juanjo Bona son dos jóvenes artistas que están comenzando en el mundo de la música y del entretenimiento tras su paso por OT 2023. Y lo cierto es que son dos de los concursantes que más ruido mediático están haciendo desde que abandonaron el programa, tanto por sus carreras musicales como por su unión sentimental.

Por un lado, Martin Urrutia demostró una gran versatilidad durante Operación Triunfo 2023 que le ha valido para formar parte del elenco de una de las próximas series de Atresplayer, Mariliendre. Se trata de una "fantasía musical" producida por Los Javis, dos directores a los que Martin admira profundamente. Así, el joven vasco empieza a posicionarse no solo como cantante, sino también como actor y bailarín.

Juanjo Bona, en cambio, viene de Magallón (Zaragoza) y su punto fuerte es la gran voz que demostró tener durante el programa. Su pasión por la música folclórica le llevó a estrenar una jota como su segundo sencillo, Mis tías. De hecho, el joven ha interpretado recientemente el himno de Aragón en el Gran Premio de MotoGP de Aragón.

Ambos forman una pareja heterogénea, pero eso no ha impedido que hayan decidido unirse en lo que será su primera colaboración musical: El destello.

Así es 'El destello' y su videoclip

Su fusión verá la luz de forma inminente: el viernes 4 de octubre, solo unos días después del anuncio de la canción. El pasado domingo 29 de septiembre, ambos cantantes desvelaron la noticia ante la euforia de su legión de fans.

Tal y como desvelan el adelanto musical de El destello, su portada y el breve extracto compartido del videoclip, la estética de la canción recuerda al cine gótico. El sonido es grandilocuente y épico, mientras las imágenes muestran la dualidad entre Martin Urrutia y Juanjo Bona en blanco y negro.

Qué dijeron antes de anunciar 'El destello'

Los fans de ambos artistas llevaban meses especulando sobre su colaboración tras las escuetas declaraciones que hacían Martin Urrutia y Juanjo Bona a los medios especializados en música.

Las palabras del de Magallón podrían dar alguna pista más sobre la composición de El destello: "No será balada, si hago algo con Martin será algo divertido", dijo Bona a mediados de junio. "Me gustaría que fuera cosa de los dos, con ayuda de gente, porque no somos compositores perfectos, pero ideas tiene que haber de los dos. Molaría currar con alguien guay que prefiera romper con todo eso", añadió en otra entrevista.