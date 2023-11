El aterrizaje estelar de Aitana en Madrid: los mejores momentos de su primer concierto 'Alpha' en la capital

Alpha inunda una noche más las calles con la música de Aitana. Este lunes, una de las artistas más importantes del panorama musical nacional ha aterrizado con su gira en la capital para cerrar el círculo de un tour convertido ya en una herramienta popular y que se irá, después de repetir este 7 de noviembre —de nuevo en el WiZink Center de Madrid— con su ritmo, bailarines y magnetismo a Latinoamérica.

Con un mar violeta (el dress code de los conciertos de la catalana en la ciudad), la cantante de 24 años se alzaba en el enorme recinto para conquistar de nuevo a sus fans. Convertido ya en costumbre, y sobre la enorme a (de Alpha) de que se impone en el suelo del escenario, Aitana nos regaló una larga lista de mejores momentos que rememoramos con vídeos que los han inmortalizado para quienes no han tenido la suerte de grabar en directo, con su propia retina, el gran espectáculo de la artista.

El público se convierte en el coro de 'Alpha'

No hace ni dos meses del lanzamiento de Alpha, pero eso no significa que el fiel público de Aitana no se sepa a estas alturas todas y cada una de las canciones del tercer álbum de la cantante. El concierto de este 6 de noviembre ha sido una prueba más de ello. Los asistentes al WiZink Center hicieron retumbar las paredes del antiguo Palacio de Deportes al ritmo de AQYNE, la colaboración de la catalana con Danna Paola, o con 24 rosas, un tema con el que Aitana se queda sola en el escenario con un micrófono cubierto de rosas.

'AQYNE'

'24 rosas'

Repartiendo sensualidad con 'miamor', su canción con Rels B

El descubrimiento de la sensual coreografía de miamorlevantó el debate con su exposición en la primera parada de la gira Alpha, en Valencia. Después del ruido injustificado provocado por el reducido grupo que vio objeciones al baile y la estética propuesta de la cantante, la interpretación de la canción se ha convertido en un icono de la gira y un momento al que todos esperan llegar.

Sebastián Yatra canta a pleno pulmón

El cantante colombiano y novio de Aitana no quiso perderse la gran noche de la cantante en la capital, así que asistió al espectáculo desde una butaca preferente de la grada y bailó al ritmo de la música dándolo todo, a pesar del cansancio por el jet lag de sus recurrentes viajes transoceánicos. Perder la oportunidad de apoyar a su chica no era una opción.

Emociones a flor de piel al cantar 'MÁS'

La cantante de Dararí no pudo evitar emocionarse al escuchar al público cantar y, ante la entrega de sus fans, rompió a llorar mientras interpretaba MÁS. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes del show. La canción de Aitana y Cali y el Dandee fue lanzada el 18 de diciembre de 2019 y forma parte de 11 razones, el segundo álbum de estudio de la cantante.

El accidente (otro más) de Aitana en el escenario

Quienes la siguen de cerca lo saben. La artista tiene una tendencia a protagonizar pequeños accidentes sobre el escenario que, normalmente, tienen que ver con el micrófono y con manejarlo con más fuerza de la debida. No es la primera vez que Aitana comparte el percance con su público, a quien ha confesado en riguroso directo los golpes que se ha dado en la boca.

Esta vez, el protagonista ha sido el diente de la catalana, ese que le lleva bailando durante el último año y que tiene miedo de que se le caiga en cualquier momento. Parece que ese momento sucedió la noche de este lunes. "¿Me he roto un diente?", preguntaba enseñando la boca. "Ya estamos", se escucha a quien graba el vídeo.

La respuesta final fue que sí. "Confirmamos", informaba desde el escenario.

Fiesta absoluta en el WiZink Center

La llegada de Pensando en ti hizo enloquecer por completo al recinto, que saltó y bailó al inevitable ritmo electrónico de la música como si de un DJ set se tratara, al que acompañó el baile hipnotizante de la cantante y terminó con Las Babys, que invitó a subir a varios asistentes al escenario para bailar con la artista el sample de los 90.

Así se despide Aitana de su público

Uno de los integrantes del equipo de Alpha ha compartido imágenes entre bastidores y ha descubierto cómo es la despedida de Aitana del escenario cuando termina el concierto, de forma que se ve cómo desaparece. Mientras dos filas de bailarines se cruzan delante de ella bailando, la cantante se camufla entre ellos y desaparece.

