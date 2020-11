Baby Shark destrona a Despacito como el vídeo más visto de YouTube

'Baby Shark' se ha convertido en el vídeo más visto de YouTube al superar las 7.044 millones de reproducciones, desbancando al hitazo de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Despacito'.

La pegadiza canción, grabada por la cantante coreana-estadounidense Hope Segoine, fue producida por la compañía educativa surcoreana Pinkfong y subida YouTube por primera vez el 17 de junio de 2016.

Desde entonces, se ha convertido en una de las canciones más reconocidas del mundo, e incluso llegó a posicionarse en la lista Billboard Top100 en 2019.

"Sin el amor y el apoyo de nuestros seguidores por todo el mundo, el nuevo récord de Baby Shark no hubiera sido posible", aseguraba en un comunicado Min Seok Kim, el consejero delegado de SmartStudy, la empresa matriz de Pinkfong.

"Nos sentimos muy honrados por este récord y seguiremos enfocados en la producción de entretenimiento de alta calidad más allá de las plataformas digitales", añadía.

El vídeo asiático supera así el 'Despacito' de los puertorriqueñas Luis Fonsi y Daddy Yankee, que llegó a YouTube el 12 de enero de 2017 y que hasta ahora era el vídeo más visto de la historia de la plataforma con 7.038 millones de reproducciones.

El propio Fonsi grabó una versión de 'Baby Shark' en la que aparecía cantando con sus hijos, en un escenario marino, que también fue un éxito.

Además, este año con motivo de la pandemia del coronavirus, se ha grabado una versión la canción para promover una buena higiene de manos entre los más pequeños con la llevada de la pandemia del coronavirus, lo que impulsó aun más su popularidad.

