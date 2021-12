Becky G se suma al éxito de 'La casa de papel' con su versión más urbana del mítico 'Bella Ciao'

El esperado estreno de la temporada final de La casa de papel no solo ha generado la intriga en los fans de la serie, que llevan años esperando para conocer cómo termina la trama de la banda de ladrones más famosa del mundo, sino que además ha traído nuevos estrenos musicales.

La cantante californiana Becky G ha sido la última en sumarse al éxito internacional de la serie de Netflix, con una increíble versión de la canción más famosa de La casa de papel, el himno antifascista italiano Bella Ciao. En su videoclip, la intérprete de Mayores demuestra que es súper fan de la serie y se come algún que otro spoiler antes de enfundarse el atuendo habitual de los ladrones para sorprendernos con su actuación.

Porque lo cierto es que la artista estadounidense se ha atrevido a darle un ritmo muy urbano a la mítica canción popular italiana y no ha dudado en bailarla en su videoclip con el mono rojo característico de los atracos de la banda.

Becky G se sumerge en el universo de 'La casa de papel'

El videoclip, producido por Starfish y dirigido por Meg Gámez, introduce a la cantante en el universo de La casa de papel a través de una ensoñación. En la secuencia inicial, Becky G habla con grupo de jóvenes sobre la trama de la última temporada y llega a asegurar que Tokio, la atracadora interpretada por Úrsula Corberó, es "su personaje favorito".

A través de la característica máscara de Dalí, la artista estadounidense acaba por convertirse en una más de la famosa banda de atracadores y baila sobre una pila de lingotes de oro, algo que no desentona en absoluto con la trama de la serie.

Así, Becky G adopta como propio este símbolo cultural que, durante décadas, ha representado el antifascismo y que, ahora, se ha expandido a nivel internacional gracias al éxito de La casa de papel. En apenas 48 horas, la canción ya supera el millón y medio de visualizaciones y ha recibido muy buenas críticas por parte de la audiencia y los fans de la serie, que han celebrado este nuevo estreno musical del conocido himno.

El regreso final de la serie más esperada

Apenas quedan cinco capítulos para que La casa de papel llegue a su final definitivo cinco años después de su lanzamiento inicial. Por el momento, aún quedan muchos frentes abiertos por cerrar en la trama de la serie española y parece que este segundo volumen podría cerrar la historia definitivamente.

Aún queda por conocer cómo acaba el atraco al Banco de España, mientras los protagonistas se encuentran ante una situación crítica que no deja nada claro cómo llegará la serie a su final. Habrá que esperar para conocer si los atracadores acaban llevándose el oro fundido o, por el contrario, son derrotados en su intento.

Lo que sí está claro es que, aunque la trama inicial llegue a su fin, uno de sus personajes más míticos, el carismático Berlín, interpretado por Pedro Alonso, tendrá su propio spin-off para cerrar algunos cabos que quedan sueltos entorno a la historia del ladrón Andrés de Follonosa.

Además, la plataforma podría continuar con el universo de La casa de papel gracias otras tramas adyacentes a la original, y ya se plantean la posibilidad de lanzar nueva series sobre Arturito (Enrique Arce) o Denver (Jaime Lorente), según ha anunciado su creador.

Letra de 'Bella Ciao' de Becky G

Una mattina I woke up early

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

Una mattina I woke up early

E ho trovato l’invasor

O partigiano, take me with you

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

O partigiano, take me with you

Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E se io muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir

E seppellire upon the mountain

O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao

E seppellire upon the mountain

Sotto l’ombra di un bel fior

Tutte le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao, bеlla ciao ciao ciao

Tutte le genti chе passeranno

Mi diranno: Che bel fior

Eres the flower del partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Eres the flower del partigiano

Morto per la libertà

Eres see flower del partigiano

Morto per la libertà

Hey, eh-eh

Hey, eh, eh

Ooh-oh

Lah, nah-nah-nah, oh, oh-ooh