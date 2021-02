Beret nos enamora con 'Te estás olvidando de mí', su nueva melancólica balada

¡Tenemos nueva música de Beret! Tras el estreno de 'Aún Me Amas' y 'Primera carta', su colaboración con Cali Y El Dandee; el artista sevillano nos trae su nueva y preciosa balada llamada 'Te Estás Olvidando de Mi'.

Lo ha hecho presentándola en un melancólico y cautivador videoclip en el que tan solo acompañado de una guitarra y junto a una joven como protagonista, canta al amor que hemos tenido que dejar ir de nuestras vidas por ser demasiado complicado.

"Te estás olvidando de mí y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí", comienza cantando el artista. Y es que, a través de la letra, contempla la complicidad y el dolor que pueden ocasionar las relaciones sentimentales ya acabadas.

Además, con esta nueva canción, Beret demuestra una vez más el talento y las cualidades musicales que tiene como compositor. Lo hace acercándose de nuevo al sonido de sus inicios, con los que comenzó a enamorar a sus fans para temas de su primer disco como 'Lo siento'.

¿NUEVO DISCO DE BERET A LA VISTA?

'Te estás olvidando de mi' podría venir enmarcada como segundo single de un nuevo disco. Durante el mes de julio estrenaba su tema ''Aún Me Amas'y según le explicaba a Juanma Romero en una entrevista para Europa F.M, tendría infinidad de canciones y temas nuevos con los que crear el que sería su segundo álbum personal.

"Creo que no he compuesto más en mi vida que en este año" – decía haciendo referencia al 2020 – "Hace poco saqué el tema de Aitana para su disco, saqué el tema con Lola Indigo, saqué el tema con FMK y María Becerra... Y eso es 'nada' para lo que he compuesto".

"Temas míos tengo como 7 que nadie ha visto. No voy a decir si voy a sacar un disco porque no lo sé. Con Prisma (su primer álbum estrenado en el 2019) fue porque quería agrupar todos los temas que tenía. A lo mejor todos estos temas acaban formando un disco, pero no sé cuándo será", explicaba al periodista a principios de este año.

Por el momento sigue sin haber confirmación oficial de su nuevo disco. Sin embargo, de lo que sí que podemos estar seguros, es de que no dejará de sacar nueva música con la que deleitarnos durante los próximos meses. Además de que tiene confirmadas, por el momento, nuevas colaboraciones como la presentada hace pocas semanas en un videoclip junto con el asturiano Melendi para su ya existente tema 'Desde Cero' o su colaboración junto a Cali y El Dandee en 'Primera Carta'