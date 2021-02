Blas Cantó recuerda el "momento más bonito" que ha vivido en la radio y "fue en Europa FM"

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña con C. Tangana para exigir la reforma del Código Penal y que Pablo Hasel no sea condenado a prisión por "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía". El artista asegura en un vídeo que no hace falta escuchar la música de Pablo Hasel ni estar de acuerdo con sus ideas para saber que es una locura que vaya a la cárcel.