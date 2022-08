Beyoncé y Jay-Z, George Clooney y Amal... Nueve parejas que se llevan más de 10 años de diferencia

Ni una década ni un cuarto de siglo impiden que el amor entre estas parejas de famosos se desmorone. Lejos de miradas ajenas y prejuicios, han construido familia sin importar la diferencia de edad que existe entre ellos. La edad es un número, ¿no?

Beyoncé y Jay Z: 12 años

Beyoncé tiene 40 años y Jay Z 52.

El matrimonio siempre ha permanecido muy unido desde que iniciaron su relación en 2002 y ha superado baches tan sonados como la infidelidad de Jay Z a Beyoncé.

Fue la música lo que salvó su relación y lo que le sirvió de terapia a ambos para superar esta deslealtad amorosa. La artista habla en Lemonade de la traición y de la amante de su marido. Asimismo, Jay Z pidió perdón en su hit 4:44.

El nacimiento de sus tres hijos ha traído mucha felicidad a la pareja. La mayor, Blue Ivy, ya ha cumplido 10 años y sus hermanos, los mellizos Sir y Rumi Carter, nacieron hace 5 años. La familia vive su vida tal y como la soñaron: residen en Nueva York y les están dando la mejor formación a sus descendientes.

Priyanka Chopra y Nick Jonas: 11 años

Jonas tiene 29 años y Chopra 40.

Chopra y Jonas se conocieron en una fiesta en 2016, empezaron a salir a mediados de 2017 y se casaron en una gran boda celebrada en India en 2018. Duró cinco días, con varias ceremonias civiles, por el rito tradicional y por el indio.

La actriz y el artista han sido padres por vientre de alquiler en enero, a la pequeña la han llamado Malti Marie.

Heidi Klum y Tom Kaulitz: 17 años

Heidi tiene 49 y Tom 32.

Los rumores de que la modelo y el cantante eran pareja empezaron en marzo de 2018 cuando fueron pillados por las cámaras en el plató de Got Talent , el concurso de talento estadounidense en el que Klum forma parte del jurado, dándose un beso.

Su primera aparición pública formal se produjo tan solo dos meses después, en la gala benéfica amfAR de Cannes. Tom Kaulitz es el guitarrista de 'Tokio Hotel’, una banda alemana de rock. Dejó Alemania para irse a vivir a Los Ángeles.

La pareja celebró una boda íntima a principios de 2019 pero meses después, volvieron a comprometerse en la cubierta de un yate en Capri.

Heidi Klum y Tom Kaulitz // Gtres

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas: 25 años

Zeta Jones tiene 52 y Douglas 77.

Son una de las parejas más admiradas del star system. Llevan 20 años juntos. En agosto del 2000 nació su primer hijo, Dylan Michael. En noviembre de ese año se casaron en el Hotel Plaza de Nueva York. Zeta-Jones se alzó en marzo de 2003 con el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto y un mes después, nació su segunda hija Carys Zeta Douglas.

Años más tarde, el actor sufrió cáncer aunque lo superó en 2011. Poco después, la actriz tuvo que tratar su trastorno bipolar. En 2013 se separaron pero al tiempo retomaron la relación.

George Clooney y Amal Alamuddin: 17 años

Clooney tiene 61 y Amal 44.

Se conocieron de pura casualidad. Lo contó el propio Clooney. "Lo más curioso es que un amigo de ambos me dijo: 'Paso por tu casa, ¿puedo llevar a mi amiga?'. Y yo le dije: '¡Claro!' Y tuve una llamada de mi representante en la que me decía: 'He conocido a la mujer que va a ir a tu casa y te vas a casar con ella'", comentó en el programa Mi siguiente invitado no necesita presentación.

Se casaron en 2014, una boda que duró tres días al estilo veneciano. La pareja tiene dos hijos mellizos: Ella y Alexander Clooney.

Amal y George Clooney. // GTRES

Adam Levine y Behati Prinsloo: 10 años

Levine tiene 51 y Behati 34.

Adam Levine, vocalista de Maroon 5, estaba buscando a una chica para un videoclip que pudiera hacer escenas de acción y un amigo le dijo que tenía que conocer a Behati porque era una chica fuerte que se atrevía con todo, así que le mandó un email preguntándole si le apetecía participar.

Poco tiempo después, se conocieron y surgió la chispa, aunque rompieron durante dos meses y más tarde, se reconciliaron y contrajeron matrimonio en 2014.

Adam Levine y Behati Prinsloo // Agencias

Ryan Reynolds y Blake Lively: 11 años

Reynolds tiene 45 años y Blake 34.

Blake Lively y Ryan Reynolds se hicieron amigos íntimos durante el rodaje de la película Lintera Verde en 2010 pero no empezaron su relación hasta el año siguiente. En 2012 se casaron.

Son familia numerosa, con 3 hijas: James, Inez y Betty. En una entrevista con David Letterman para My Next Guest Needs No Introduction, reconoció que no sería el padre que es hoy si no fuera por su mujer: "Blake, con toda sinceridad, me enseñó realmente cómo hacer todo esto".

Ryan Reynolds y Blake Lively // Getty

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness: 13 años

Jackman tiene 53 años y su mujer 66.

Se conocieron rodando la serie italiana Correlli en 1995 y surgió el amor.

Hugh Jackman y su esposa Deborra-Lee Furness // Agencias

A pesar de que se llevan 13 años de diferencia, son una de las parejas más consolidadas de Hollywood, aunque han pasado numerosas dificultades, como los abortos que sufrió ella y el cáncer de piel que superó él. Tienen dos hijos adoptados, Oscar y Ava.

También ha hablado abiertamente de su adicción al sexo, una obsesión que le llevó a practicar relaciones tántricas. Decidió renunciar a las clínicas y como tratamiento decidió centrarse en el matrimonio.

Harry styles y Olivia Wilde: 10 años

Styles tiene 28 y Wilde 38.

Se conocieron a finales del 2020 cuando Wilde eligió a Styles para participar en el thriller psicológico Don't Worry Darling. Durante el rodaje pasaron mucho tiempo juntos. Los dos esperaron bastante tiempo para hacer pública la relación debido a que ella tenía que confirmar la ruptura con su ex prometido, Jason Sudeikis, padre de sus hijos: Otis y Daisy.

Finalmente se dejaron ver juntos por primera vez en la boda de un amigo.