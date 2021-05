Brit Awards 2021: a qué hora son, quién actúa y cómo verlos en España

Ya está aquí la gala de los premios británicos de la música. Tras un retraso considerable en su fecha debido a la crisis del coronavirus, los Brit Awards concedidos por la Industria Fonográfica Británica vuelven en una edición cargad de talento, actuaciones estelares y un premio especial para Taylor Swift.

La ceremonia se celebra en el mítico estadio O2 Arena de Londres y cuenta con un auditorio de 4.000 personas. Es el primer evento el vivo que se realiza en el auditorio desde que estalló la pandemia.

Jack Whithall es el encargado de presentar los premios por cuarto año consecutivo. El cómico y actor británico —conocido por su participación en series como Bad Education o por su show de humor en Netflix— se encarga de amenizar la gala e ir dando paso a premios y actuaciones. Lo hace de otros artistas, a cargo de las presentaciones cortas, entre los que están P!nk, Dua Lipa, Headie One, Arlo Parks y Olivia Rodrigo.

¿Cuándo se celebran los premios?

Son el 11 de mayo a las 20:00 hora británica (21:00 hora peninsular). Su duración aproximada, incluyendo la alfombra roja previa, es de cuatro horas.

Sin mascarilla y sin distancia de seguridad

La ceremonia va a ser una ceremonia atrevida en lo que a coronavirus se refiere. La Industria Fonográfica Británica ha anunciado que sus 4.000 asistentes puedes no usar mascarilla durante el evento siempre que permanezcan sentados en sus respectivos asientos.

Antes de asistir tiene que haberse hecho una PCR, con resultado negativo. Deben hacérsela al menos 48 horas antes de la entrega de premios y, una vez en la gala, someterse a controles de temperatura.

La ceremonia cuenta esta edición con centenares de médicos. 2,500 han sido regaladas a personal médico y sanitario que ha realizado labores esenciales durante el transcurso de la pandemia. Es una forma de compensar y alabar su trabajo durante el último año.

¿Quién actúa en los premios?

Coldplay, Dua Lipa y The Weeknd son el trío estelar que pone música a la gala en directo. Coldplay abre la noche con el estreno oficial de su nuevo single, Higher Power, mientras que The Weeknd y Dua Lipa se encarga de repasar sus canciones y éxitos más importantes del pasado año, en el que se coronaron como dos de los artistas del momento.

También Olivia Rodrigo, P!nk, Rag’N’Bone Man, Arlo Parks, Headie One y Griff forman parte de las actuaciones programadas para la noche.

Cómo ver los premios desde España

Los premios se emite en los canales británicos de ITV e ITV Hub. Eso es para los británicos. Quien viva fuera de Reino Unido puede seguirlos en directo desde el canal oficial de YouTube de los Brit Awards y desde la propia página web de la ITV.

Para evitar problemas de conexión, los expertos recomiendan instalarse en los ordenadores o dispositivos móviles un navegador o extensión de redirección de la VPN para poder redirigir la señal de la localización de nuestros servidores directamente desde el Reino Unido.

Quiénes son los nominados a los Brit Awards 2021

Dua Lipa es la artista que encabeza la lista de nominaciones de los Brit Awards 2021. La británica opta a tres estatuillas, incluida Mejor Álbum y Mejor Solista Femenina.

Dentro del talento británico, Joel Corry también destaca empatando en nominaciones a Dua Lipa optando a los premios de Mejor Solista Masculino, Mejor Artista Revelación y Mejor Single Británico.

Por su parte, a nivel internacional, Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, The Weeknd, BTS, Miley Cyrus, entre otros se disputan las tres categorías internacionales en un año cargado de éxitos.

Taylor Swift tiene ya un premio garantizado: recibe el galardón al icono del año, un premio especial que solo tienen tres artistas hasta la fecha (David Bowie, Elton John y Robbie Williams) y que nunca ha recibido una mujer, un extranjero, ni alguien tan joven,

La lista completa de nominados a los Brit Awards 2021

Álbum del año

• Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

• Celeste – Not Your Muse

• Dua Lipa – Future Nostalgia

• J Hus – Big Conspiracy

• Jessie Ware – What’s Your Pleasure?

Single del año

• 220 Kid & GRACEY – Don’t Need Love

• Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith – Rain

• Dua Lipa – Physical

• Harry Styles – Watermelon Sugar

• Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy – Ain’t It Different

• Joel Corry feat. MNEK – Head & Heart

• Nathan Dawe feat. KSI – Lighter

• Regard & RAYE – Secrets

• S1MBA feat. DTG – Rover

• Young T & Bugsey feat. Headie One – Don’t Rush

Artista femenina

• Arlo Parks

• Celeste

• Dua Lipa

• Jessie Ware

• Lianne La Havas

Artista masculino

• AJ Tracey

• Headie One

• J Hus

• Joel Corry

• Yungblud

Mejor grupo

• Bicep

• Biffy Clyro

• Little Mix

• The 1975

• Young T & Bugsey

Nuevo artista

• Arlo Parks

• Bicep

• Celeste

• Joel Corry

• Young T & Bugsey

Artista femenina internacional

• Ariana Grande

• Billie Eilish

• Cardi B

• Miley Cyrus

• Taylor Swift

Artista masculino internacional

• Bruce Springsteen

• Burna Boy

• Childish Gambino

• Tame Impala

• The Weeknd

Grupo Internacional

• BTS

• Fontaines D.C.

• Foo Fighters

• HAIM

• Run The Jewels