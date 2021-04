Britney Spears declarará en el juzgado sobre su tutela legal

Britney Spears ha decidido romper su silencio. Después de años sin hablar, la cantante ha anunciado que en junio intervendrá en el juzgado durante la próxima audiencia por la tutela de su patrimonio.

La cita será el martes 23 de junio, día en que la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, ha programado la audiencia para que Spears oueda hablar del "estado de la tutela".

"Britney quiere dirigirse directamente a la corte", dijo su abogado, Samuel Ingham III, en la cita de este martes 27 de abril, aunque no aclaró cuáles eran los planes de la cantante.

13 años bajo la tutela de su padre

Spears ha estado bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, durante los últimos 13 años y ella ya no quiere que éste sea su tutor y sea quien administre su patrimonio.

La batalla por recuperar su tutela empezó en agosto de 2020. Fue entonces cuando Ingham presentó una solicitud para destituir oficialmente a su padre como su tutor. El padre de Spears desempeña ese papel desde 2008. Durante 11 años lo hizo con el abogado Andrew Wallet, quien renunció a su puesto en 2019.

En 2008 Britney Spears tenía 27 años y llevaba años protagonizando escándalos públicos. El 31 de enero de ese año se negó a que sus hijos, Sean Preston y Jaden James, volviesen con su padre. Estaba bajo los efectos de una sustancia ilegal y la justicia dictaminó que debía ser internada.

En estos 13 años Jamie Spears no sólo ha vigilado del patrimonio de Britney Spears, también ha supervisado su salud y las decisiones médica.

Dejó este papel en septiembre de 2019 cuando por problemas de salud Jamie Spears fue sustituido por Jodi Montgomery. quien Britney quiere que recupere su tutela.

Actualmente, desde noviembre de 2020, Jamie Spears es cotutor junto al Fondo Bessemer.

El documental de Britney

La tutela de Britney Spears ha estado en el foco de atención desde que en febrero se estrenó el documental Framing Britney Spears sobre su caso. La cantante asegura que se siente halagada por la atención recibida.

Aún así no lo está pasando bien. En marzo confesó en Instagram que se sentía "avergonzada" por el documental. "No lo vi, pero por lo que vi me avergonzó cómo me retrataron", escribió. “Lloré durante dos semanas y bueno…. ¡¡¡Todavía lloro a veces !!!! "