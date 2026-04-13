Camila Cabello aparece por sorpresa en Coachella en el concierto de Young Thug

Las sorpresas en Coachella es lo que hace tan especial al festival californiano. A parte del gran despliegue escénico de los artistas que actúan como cabeza de cartel, es habitual que aparezcan cantantes invitados en shows que no se esperan.

Así está ocurriendo este 2026 a lo grande. Mientras Karol G ha subido al escenario a Becky G y Wisin, Morat dio la sorpresa con la aparición de Paulina Rubio en su espectáculo, entre otros invitados a lo largo del festival.

Y este 12 de abril también ha irrumpido en Coachella Camila Cabello. Aunque ella no actuaba con show propio en la cita musical estadounidense, se ha unido inesperadamente para el público al concierto de Young Thug.

El rapero ha acogido en su gran show a la intérprete de Señorita, y juntos han cantado su exitosa colaboración Havana. Cabello ha hecho suyo el escenario del Coachella y ha mostrado que su lugar está sobre la tarima ante un público desbordado ante la sorpresa.