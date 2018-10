Cardi B, desnuda pero envuelta en joyas en su nuevo tema 'Money'

Cardi B no espera a que un éxito deje de sonar para lanzar otro nuevo. Si 'Girls Like You' con Maroon 5 lleva semanas en lo más alto de la lista de ventas de EEUU, la gran acogida de 'Taki Taki' tampoco se queda atrás, donde saca a relucir su lado latino junto a Selena Gomez, Ozuna y DJ Snake.

Y como no hay dos sin tres ahora la rapera lanza 'Money', un nuevo tema en solitario en el que como su nombre indica hace toda una oda al dinero.

Para presentarlo la artista se desnuda por completo pero lejos de ofrecer una imagen sencilla y natural, cubre por completo sus brazos con pulseras de oro, diamantes y un montón de relojes que no parecen baratos precisamente.