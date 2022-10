Hace 30 años, Madonna publicó el libro S.E.X. que generó mucho revuelo y controversia por su contenido erótico, y que acabó convirtiéndose en un hito durante la revolución sexual de los años 90.

Recientemente, Madonna ha hablado en Instagram de lo que supuso ese libro y cómo han cambiado las cosas desde entonces: "Ahora Cardi B puede hablar sobre su WAP (Coño mojado), Kim Kardashian puede adornar la portada de cualquier revista con su culo desnudo y Miley Cyrus puede ir como en Breaking Ball". Después añadió: "De nada zorras" acompañado por un emoticono de payaso.

Esta publicación no ha sentado bien a Cardi B que lo quiso dejar claro en Twitter: "Literalmente rendí homenaje a esta mujer muchísimas veces porque crecí escuchándola... Ella puede expresar su punto de vista sin poner emojis de payaso y decir mierda. Estos iconos se vuelven decepcionantes una vez que se hacen un hueco en la industria. Es por eso que yo prefiero callarme".

La reacción de Cardi B ha dividido a los fans

Las palabras de Cardi B no han sentado demasiado bien a los fans de Madonna, que poco tardaron en criticarla. "Todos ustedes son ridículos… Me importa un carajo quién sea, nadie me va a faltar el respeto especialmente sin provocación, ¿eres ¿tonto?", respondió la rapera a los seguidores de la reina del pop.

No todos han ido por otro camino. Muchos usuarios se han puesto de parte de la artista asegurando que la frase de Madonna era irrespetuosa: "¿No os parece a todos que la frase es grosera o solo estamos jugando a ser idiotas porque es Cardi?"

Una disputa de solo unas horas

La sangre no llegó al río porque solo unas horas después de empezarse el enfrentamiento, Cardi B informó a sus seguidores que había charlado con Madonna y así habían hecho las paces: "Hablé con Madonna... Fue precioso".

Tras esto procedió a borrar varios tuits que hablaban de este tema. Madonna también comentó: "¡Te amo, Cardi!... siempre lo he hecho y siempre lo haré".

Las artistas han resuelto la disputa de forma sencilla hablando y ahora parece que vuelven a ser grandes amigas.