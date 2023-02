Cinco momentos para la historia que dejan los Grammy 2023

La noche más grande de la música ha dejado grandes titulares este 2023. Ha habido récords por doquier. Desde Beyoncé a Adele pasando por Rosalía, que ha ganado con Motomami el Grammy a Mejor álbum alternativo o rock latino, una categoría que ya ganó en 2020 con El Mal Querer.

Se trata de la primera artista hispana que gana dos Grammys en esta categoría, un reconocimiento que se eleva todavía más con los 12 Grammy Latinos que acumula en su palmarés. Además, en las categorías menores, Rosalía se hizo con el galardón a Mejor video musical de formato largo por Motomami (TikTok Live Performance).

A pesar de estos resultados, la cantante no pasó por la alfombra roja ni acudió a la ceremonia. Sí lo hicieron Taylor Swift, Adele, Harry Styles -que se llevó el Grammy al Álbum del año por Harry's House- o Lizzo, que se llevó el Grammy a Grabación del año. Repasamos los momentos más revelantes para la industria que dejan estos Grammy 2023.

Beyoncé hace historia con 42 Premios Grammy en su carrera

La artista ha roto todos los récords de la Academia. Beyoncé, que ha estado nominada en un total de 88 ocasiones, ha ganado 32 de ellos, lo que la convierte oficialmente en la artista que más premios Grammy acumula en toda su carrera. Le ha arrebatado el título al director de orquesta austrohúngaro Georg Solti, que tiene 32.

Este 2023 Queen B se ha llevado a casa cuatro gramófonos, incluidos la mejor grabación de baile por Break My Soul, la mejor interpretación de R&B tradicional por Plastic off the Sofa y la mejor canción R&b por Cuff It. El público se puso en pie para ovacionar a Beyoncé cuando recogió este premio que, al borde de las lágrimas, dedicó a Dios, a sus padres, a sus tío Johnny, a sus hijos y a la comunidad queer.

Kim Petras, primera artista transgénero que gana un Grammy

La cantante, que subió al escenario para recibir el Grammy a la Mejor Actuación de Grupo/Dúo junto a Sam Smith por su colaboración en Unholy, no pudo evitar derramar las lágrimas al darse cuenta de que era la primera mujer transgénero que ganaba un Premio Grammy.

"Solo quiero agradecer a todos los artistas transgénero que me abrieron la puerta de una patada para que yo estuviera aquí esta noche", dijo la cantante, de 30 años, que dedicó su premio a Sophie y Madonna por su "lucha por los derechos LGBTI", dijo.

Viola Davis se convierte en artista EGOT

Que Viola Davis haya ganado un Grammy a Mejor Audiolibro o Narración por sus memorias, tituladas Finding Me, la convierte en una artista EGOT, un estatus que aglutina a las personalidades que han ganado durante toda su carrera al menos un Emmy (E), un Grammy (G), un Oscar (O) y un Tony (T).

"¡Oh, Dios mío! Escribí este libro para honrar a Viola, de 6 años, para honrar su vida, su alegría, su trauma, todo", pronunció Davis, de 57 años, en su discurso de aceptación. "Y ha sido un viaje así. ¡Simplemente EGOT!"

Davis se une así al prestigioso grupo de EGOT que incluye a Jennifer Hudson, John Legend, Rita Moreno y Mel Brooks, entre otros.

Los artistas celebran los 50 años del nacimiento del hip-hop

Una alineación estelar de artistas se reunieron sobre el escenario para llevar a cabo un tributo a la historia reciente del hip-hop, de la que este 2023 se conmemoran 50 años desde su nacimiento.

La actuación incluyó un homenaje a Hot in Herre de Nelly de 2002, My Mike Sounds Nice de 1988 de Salt-N-Pepa y Spinderella y Busta Rhymes emparejados con Spliff Star para recitar todas las letras de su verso en el sencillo de Chris Brown de 2011, Mírame ahora.

Adele marca su propio récord

Cuando Adele ganó el Premios Grammy por Mejor Interpretción Solista por Easy on Me marcó su propio récord. Es la cuarta vez que gana en estea categoría. La artista, de 34 años, ya se lo llevó por sus interpretacione sde éxitos como Someone Like You, Set Fire to The Rain (Live) y Hello.

La británica dedicó su victoria a su hijo Angelo, el motor que la animó a escribir 30, un disco en el que le explica por qué decidió separarse de su padre. "Escribí el primer verso en la ducha cuando decidió cambiar la vida de mi hijo, no ha sido más que humilde, amable y cariñoso conmigo todo el tiempo", dijo sobre el escenario.

Bonus track: la foto de Taylor Swift y Bad Bunny

Los artífices de los dos discos más vendidos de 2022 se han encontrado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El encuentro de dos de los artistas más poderosos de la industria musical actual quedó retratado en una de las fotos más virales de estos premios Grammy.

Bad Bunny, que se ha coronado con Un Verano sin Ti, y Taylor Swift, que ha roto todos los récords con Midnights, se mostraron admiración mutua.

Bad Bunny logró con su último álbum llevarse el premio a Mejor disco de música urbana. Consigue así el primer Grammy "gringo", como él los llama, de su carrera.

Además, la artista no pudo resistirse a bailar durante la actuación del conejo malo, un momento que ha corrido como la pólvora en las redes sociales.