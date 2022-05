¿Cómo será la final de 'El Desafío'? Estas son todas las claves

El exitoso programa de los viernes, El Desafío, llega a su fin. Después de ocho semanas de intensas pruebas, anécdotas cómicas y episodios emotivos, llega el turno de elegir a los tres finalistas que acompañarán a Raquel Sánchez Silva. Entre ellos cuatro se encuentra el próximo campeón o campeona de esta temporada.

La semana pasada, la presentadora Raquel Sánchez Silva consiguió hacerse con su puesto en la final después de superar un ultracomplejo reto interpretativo de la canción 'September' de Earth, Wind and Fire con tres instrumentos distintos: flauta, pandereta y 'street palm'. Sin embargo, no solo esto, ya que en ciertas partes debía cantar.

Raquel Sánchez Silva, primera finalista de 'El Desafío'

Tras las votaciones, fue Raquel Sánchez Silva la escogida como favorita de la noche consiguiendo los 10 de Juan del Val y Pilar Rubio y el 7 de Santiago Segura. Después de sumar estos puntos a los generales, la presentadora se alzó con 150 puntos, solo 2 más que Omar Montes, por lo que ella pasó a la gran final del 20 de mayo.

Este viernes el resto de concursantes se juegan su clasificación, no obstante, lleguen o no, tendrán un papel fundamental para ayudar a uno de los finalistas a alzarse como el campeón.

¿Cómo se elegirá al ganador de 'El Desafío'?

Después de que los ocho concursantes hayan realizado sus respectivos retos, serán juzgados, como en el resto de episodios, y estas puntuaciones se sumarán a la general. Los tres famosos que estén más altos en la clasificación se unirán a Raquel el próximo viernes 20 de mayo.

No obstante, los cuatro que no sean clasificados también participarán en la final. Cada finalista, empezando por el que tenga una puntuación mayor y en orden descendente, elegirá a uno de los no clasificados.

Cada famoso tendrá un reto individual, sin embargo, los puntos de los dos se sumarán en una sola puntuación. La pareja que tenga la cifra más alta conseguirá que el miembro de la pareja que sí se ha clasificado gane la segunda temporada de El Desafío.