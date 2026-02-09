¿Cuánto dinero cobra Bad Bunny por actuar en la Super Bowl?

Bad Bunny no quiso que Debí Tirar Más Fotos World Tour pasase por Estados Unidos. Pero, pese a esta negativa, el cantante dijo que sí a la propuesta de la NFL de actuar en el descanso de la Super Bowl.

Días después de anunciar las fechas de su gira mundial y confirmarse la ausencia de conciertos en este país, el intérprete de NUEVAYoL anunció su participación en este show y, ahora que llega el momento de verlo en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), surge la pregunta. ¿Cuánto le pagan por encargarse del medio tiempo?

¿Cuánto le pagan a Bad Bunny por actuar en la Super Bowl?

Si el cantante ha dicho que sí a este show, podría pensarse que es una cuestión de dinero. Sin embargo, es todo lo contrario. Ningún artista cobra por actuar en la Super Bowl.

Independientemente de que este evento deportivo reuniese a 128 millones de espectadores en 2025, los artistas que se suben al escenario en el descanso no se llevan nada. Bad Bunny no cobrará, al igual que tampoco cobraron Kendrick Lamar en 2025, Usher en 2024 o Rihanna en 2023.

¿Por qué lo hacen entonces? En líneas generales, todo tiene que ver con la visibilidad que da el evento al artista. Cada año, la Super Bowl se convierte en el programa más visto de la televisión estadounidense. Esto, en líneas generales, se traduce en un aumento de ventas de su música, entradas de conciertos futuros, merchardising y cantidades ingentes de royalties que acaban engrosando la cuenta corriente de estos artistas.

¿Por qué Bad Bunny dijo sí a la Super Bowl?

En el caso de Bad Bunny hay algo más. El artista, que ya alzó su voz contra los controles migratorios abusivos durante los Grammy, entiende que esta es una forma de apoyar a la comunidad latina. "Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", dijo en un monólogo en el Saturday Night Live el pasado octubre.

El cantante lo hace por todos los que llegaron antes que él al que llamaban el país de las oportunidades. "Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown... Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", escribió al compartir la noticia.

Para Bad Bunny, la Super Bowl de 2026 es mucho más que un simple espectáculo musical: es una plataforma para unir a personas a través de la creatividad y el talento, como apuntó el comisionado de la NFL al hablar sobre la elección del artista.