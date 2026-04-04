Setlist del cuarto concierto de Rosalía en Madrid: todas las canciones

Rosalía está inmersa en su LUX TOUR en España. La artista lo ha dado todo sobre el escenario con grandes momentos en sus tres conciertos en Madrid, como el confesionario con Aitana. Ahora, la artista celebra este sábado 4 de abril el cuarto y último show en la capital antes de visitar Lisboa y Barcelona.

Desde que comenzó la gira en Lyon el 16 de marzo, Rosalía solo ha hecho un cambio en el repertorio al eliminar LA NOCHE DE ANOCHE, su colaboración con Bad Bunny. Algunos fans confiaban en que la cantante incluyera algún tema del disco El Mal Querer durante su paso por España, pero todavía no ha ocurrido.

En su primera noche en Madrid no hubo ninguna novedad musical respecto a su anterior concierto completo en París, y lo mismo ocurrió con las dos siguientes citas. Por ello, repasamos la lista de canciones que se esperan para su cuarta noche en el Movistar Arena de Madrid, la cual se divide en cuatro actos y un intermedio:

Acto 1

1. Sexo, violencia y llantas

2. Reliquia

3. Porcelana

5. Divinize

6. Mio Cristo Piange Diamanti

Acto 2

7. Berghain

8. SAOKO

9. LA FAMA

10. LA COMBI VERSACE

11. De Madrugá

Acto 3

12. El redentor

13. Can't Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)

(cover de Frankie Valli) 14. La Perla

15. Sauvignon Blanc

16. La Yugular

Intermedio

17. Dios Es Un Stalker

18. La Rumba del Perdón

19. CUUUUuuuuuute

Acto 4