Los discos imprescindibles de 2022 para regalar esta Navidad

Este 2022 ha estado lleno de algunos de los mejores discos de artistas muy top: algunos de ellos han hecho historia, otros no han parado de sonar en la radio, y otros muchos nos han acompañado en los mejores y los peores momentos de este año; y es que la música es una gran compañera para muchos.

Por eso, estas navidades regla música. Te dejamos un listado de lo discos que más sensación han causado este año y que serán todo un acierto bajo el árbol.

Motomami - Rosalía

El disco del año por el que Rosalía se llevó nueve nominaciones a los Grammy Latinos (de los que se llevó cuatro). Si duda el regalo perfecto para los verdaderos motomami y motopapi que está disponible tanto en CD como en vinilo y, por supuesto, en plataformas digitales.

Midnights - Taylor Swift

Uno de los discos sorpresa del año: Midnight de Taylor Swift. Se trata del décimo álbum de estudio de la cantante, una pieza que todo swiftie querría tener en su colección de discos.

Un verano sin ti - Bad Bunny

Un verano sin ti ha sido el disco más condecorado de Bad Bunny. Por eso si eres un gran fan del conejo malo no puede faltar en tu lista de regalos de este año, sobre todo sabiendo que el cantante se tomará un retiro temporal de la música este 2023.

Harry's House - Harry Styles

As It Was ha sido una de las canciones más escuchadas de este año, y es que Harry Styles causa furor con todas sus canciones. Este tema forma parte del disco más íntimo de Styles, Harry's House, una apuesta perfecta para los fans del artista británico.

Saturno - Rauw Alejandro

Saturno es el último y más ambicioso disco de del artista puertorriqueño. Para apasionados del reggaeton antiguo, del baile y de la fiesta, Rauw Alejandro es la mejor opción esta navidad.

La cuarta hoja - Pablo Alborán

Uno de los últimos discos del año pero de los más exitosos. Pablo Alborán lanzó el 1 de diciembre su sexto álbum de estudio, La Cuarta Hoja, un regalo perfecto para lo enamorados de la música del artista malagueño.

Placeres y Pecados - Vanesa Martín

Vanesa Martín termina el año con nuevo disco, Placeres y Pecados, o como ella ha decidido llamarlo, su "disco cordillera". ¿Y qué mejor manera de acabar el año para un fan de Vanesa que regalándole su último álbum?

De adentro pa' afuera - Camilo

Este verano Camilo sorprendió con De dentro pa' afuera, un disco muy personal y lleno de colaboraciones. Una apuesta perfecta para los amantes de La Tribu ¡No lo olvides en tu carta a los Reyes Magos!

Corazón y felcha - Manuel Carrasco

El artista onubense Manuel Carrasco también ha querido terminar el año por todo lo alto con Corazón y Flecha, un regalo del última hora para todos sus fans ¡Por eso es una opción perfecta para regalar en esta fiestas!

Only the strong survive - Bruce Springsteen

El mítico Bruce Springsteen ha lanzdo este año Only the strong survive. Se trata del disco número 21 del artista, una perfecta pieza de coleccionista para regalar estas navidades para los amantes del rockero estadounidense.

Amor escupido - Pol Granch

Pol Granch ha sorprendido este 2022 a sus fans con Amor escupido, su segundo álbum de estudio, donde encontramos temazos como Kriño o No Pegamos ¡La opción perfecta para los fans del nuevo ídolo pop español!

La emperatriz - Rigoberta Bandini

Después de austar a sus fans con el anuncio de su retirada, Rigoberta Bandini apareció más fuerte que nunca con La emperatriz, su primer álbum. ¡Hazte con él antes de que se retire de manera definitiva!

Mercury Act 2 - Imagine Dragons

La banda Imagine Dragons ha regresado en 2022 con Mercury Act 2, la segunda parte de un proyecto que nació en 2018 y vió la luz en 2021 con Mercury Act 1. Un regalo ideal para grandes fans del grupo estadounidense.

Tiene que ser para mí - Natalia Lacunza

El primer EP de Natalia Lacunza no podía faltar en las wishlist de estas navidades. Los fans de la artistas navarra estarán encantados con este regalo bajo su árbol.

Trece – Sidecars

El grupo español Sidecars ha lanado este año Trece, un disco perfeto para regalar durante estas fiestas a personas no supersticiosas y amantes del rock.

Funk wav bounces vol. 2 - Calvin Harris

El DJ Calvin Harris ha puesto a todo el mundo a bailar y saltar en 2022 con un disco lleno de colaboraciones con artistas como Dua Lipa, Pharrell Williams o Busta Rhymes, el álbum perfecto para los amantes de la música electónica estas navidades.

Álvaro de Luna - Levantaremos el sol

Álvaro de Luna lanzó en junio su primer álbum Levantaremos al sol, lleno de temazos perfectos para bailar como Juramento eterno de sal ¡Un regalo lleno de ritmo que no puede faltar en la lista!