Rosalía se ha puesto más que nunca en el mapa internacional con las 11 nominaciones que ha conseguido junto a su disco LUX en los Grammy 2027. La catalana llega de arrasar en los Latin Grammy, en una gala donde hizo historia, y ahora busca conseguir lo mismo en los mayores premios de la música.

Tanto es así que hace nos días Taylor Swift opinaba muy gratamente del disco LUX, y tan solo unas horas después de conocerse las nominaciones al os Grammy, la artista ADÈLA ha sorprendido con una cover de la canción Sauvignon Blanc de Rosalía.

El tema acaba de ser nominado a Mejor Interpretación Pop Solista en los Grammy, compitiendo con las canciones Risk It All de Bruno Mars, Man I Need de Olivia Dean, WHERE IS MY HUSBAND! de RAYE y The Cure de Olivia Rodrigo. Y ADÉLA le ha hecho un bonito homenaje en redes sociales.

En un video en el que la artista se muestra más vulnerable de lo normal sentada en el suelo y rodeándose las rodillas, la intérprete de Nicole Kidman demuestra su destreza vocal -y en español- con la balada de la catalana. Y la cover no ha tardado en hacerse de lo más viral.