Zara Larsson: “Este año y el que viene no van a ser buenos para la música en directo”

Hablamos con la cantante sueca Zara Larsson sobre su nuevo trabajo, ‘Love Me Land’, así como de el amor, de activismo, del confinamiento… ¡Y de Beyoncé ! No te pierdas detalle de todo lo que nos ha contado en esta entrevista.

Después de cosechar éxitos internacionales de la talla de ‘Lush Life’ o ‘Symphony’, Zara Larsson regresa al panorama pop internacional con un nuevo trabajo. De momento hemos podido conocer ‘Love Me Land’, el primer sencillo de su próximo álbum que saldrá a la venta a finales de este verano.

Álex Vilalta ha hablado con ella para Europa FM, donde nos ha revelado detalles sobre ‘Love Me Land’, su próximo álbum, el confinamiento ¡y hasta de su faceta como (casi) activista!

La cantante sueca presenta en ‘Love Me Land’ un sonido algo diferente al que nos tenía acostumbrados hasta el momento. Ella misma nos confirma que podría ser el inicio de una nueva era de su música. Algo que podremos ver en un disco que va a incluir “una canción para cada tipo de persona”, desde baladas hasta canciones más marchosas.

‘Love Me Land’ es una canción de amor que “no suena como una canción de amor”. Trata de ese territorio imaginario al que llegas cuando por fin sientes que puedes sentir amor de nuevo.

Y es que Zara Larsson nos confiesa que le encanta escribir sobre esa sensación que te invade el cuerpo cuando te sientes atraído por otra persona. “sentirse atraída por alguien es la mejor sensación del mundo. No necesitas comer, ni dormir solo pensar en esa persona”.

Y es que ella compuso la canción sin darse cuenta que realmente estaba sintiendo amor: “estaba en medio de la canción cuando me di cuenta que me encontraba en ‘Love Me Land’”.

Pero el amor no es lo único en lo que piensa Zara Larsson en su día a día. La cantante sueca es muy activa en sus redes sociales, a través de las cuales lanza fuertes mensajes feministas, de defensa de los derechos del colectivo LGTBI o de apoyo al movimiento #BlackLivesMatter.

Pese a que ella no se considera una activista, cree que desde su posición debe poder transmitir mensajes que influencies a personas hacia el buen camino:“si puedo hacer que una sola persona se vea influenciada por mi, entonces estaré feliz”.

Además, hemos podido conocer un poco más una de las pasiones de la cantante sueca: Beyoncé. No solamente ha inspirado gran parte de su música, sino que su faceta como activista y líder de masas ha cautivado a Zara Larsson.

Y por eso hemos intentado comprobar una teoría de nuestro compañero Alex Vilalta: ¿Existe una canción de Beyoncé para cualquier momento de nuestra vida?. Parece que la cantante de ‘Lush Life’ lo tiene claro: por supuesto. Y es que se ha atrevido a poner banda sonora al desfile del Orgullo Gay, a una mañana de compras en un centro comercial, a un festival y a una primera cita.

Pese a que no nos ha querido avanzar nada sobre el contenido su próximo álbum, Zara Larsson sí que nos ha podido desvelar cuándo verá la luz este nuevo trabajo: a finales de este verano. Eso sí, nos hemos quedado con las ganas si las rumoreadas colaboraciones con Ariana Grande o Ed Sheeran se materializarán pronto o tendremos que esperar un poco más.