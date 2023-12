Estopa presenta su primera canción original en catalán, 'La rumba del Pescaílla'

Muchos esperaban la utopía de un futuro próximo lleno de sonido estopero, así que los hermanos de Cornellá se han puesto manos a la obra: nueva gira, nuevo disco y nuevo... ¡idioma! Los de Estopa acaban de estrenar el segundo adelanto de su disco Estopía en el programa de TV3 La Marató, donde han presentado su nueva canción, La rumba del Pescaílla.

Se trata del primer tema en el que los Muñoz cantan en catalán, idioma que fusionan con el castellano en esta grabación que han compuesto como parte de su duodécimo álbum de estudio, que verá la luz el próximo marzo.

La nueva canción rinde homenaje a El Pescaílla, considerado padre de la rumba catalana, género con el que ellos se presentaron al mundo y del que se han convertido en dueños y señores. Y lo sabemos porque Estopa eligió el programa telemaratón anual de La Marató -emitido en la televisión autonómica de Cataluña- para presentarla, que nace con fines benéficos y que se celebra el domingo antes de Navidad.

En un vídeo con la narrativa que tanto les caracteriza, espontánea y natural, los hermanos hablaban a cámara después de pedirle a Siri que, mientras tanto, se tocara una rumba de fondo. "Estamos muy contentos de estar en La Maratón, como siempre, son causas justas", decían. "Es la primera vez que hacemos una canción en catalán, así que estamos un poco inquietos", contaba David Muñoz.

Quién es El Pescaílla, el cantante al que Estopa dedica su nueva canción

Es considerado el padre de la rumba catalana y uno de los principales guitarristas y compositores de flamenco de mediados del siglo XX. Antonio González creó un estilo e interpretación que es leyenda y legado de la música actual.

Estuvo casado con Lola Flores, icono del espectáculo, el baile y la música de España, y figura mítica de la historia del país. Con ella tuvo a los también artistas Lolita Flores, Antonio Flores y Rosario Flores. Sus interpretaciones de Sarandonga, Cada vez que tú me miras, Strangers In The Night o Sabor a mí son algunas de sus apariciones más destacadas.

En este emocionante homenaje de los hermanos Muñoz a Antonio González, cantan (en catalán):

Le llamaban El Pescaílla, era muy buena persona

pero lo que más le gustaba, la ciudad de Barcelona.

Y en 1925 nació Antonio González

tocando el ventilador, las palmas y los timbales

Un regalo más que los Estopa nos dejan este 2023, tras escuchar su primer single del próximo disco, 'El día que tú te marches'.

Letra de 'La rumba del Pescaílla', la nueva canción de Estopa

Li deien El Pescaílla

era molt bona persona

però el que més li agradava

la ciutat de Barcelona.

I el 1925

va néixer l’Antonio González

tocant el ventilador,

las palmes y los timbales

Que túmbalo que túmbalo

Es la rumba del Pescaílla

Lolailo lolailo lolailolo

Que suerte qué maravilla

Que túmbalo que túmbalo

Es la rumba del Pescaílla

Lolailo lolailo lolailolo

Que suerte qué maravilla

En un carreret de Gràcia

on no hi havia cap farola,

va donar llum la rumba

en el cos d’una persona

En un carreret de Gràcia

on no hi havia cap farola,

va donar llum la rumba

en el cos d’una persona

Li deien El Pescaílla

era molt bona persona

però el que més li agradava

la ciutat de Barcelona.

La rumba más de verdad

es la que sale del cuerpo,

que cuando más veces canto,

más veces que me pongo contento

que cuando más veces canto,

ás veces que me pongo contento

