Estos son los kilos que ha engordado Soraya en su segundo embarazo

Soraya Arnelas está embarazada por segunda vez. Su hija Manuela tendrá una hermanita que se llamará Olivia. La cantante confesó a través de sus redes sociales que para quedarse embarazada esta segunda vez necesitó tiempo y prudencia, ya que el estrés crónico le ha jugado malas pasadas.

Ahora parece que todo avanza viento en popa y que toda la familia espera con los brazos abiertos la llegada de la niña.

Sus cambios en el embarazo

La cantante ha contado que en sus seis meses de embarazo ha engordado seis kilogramos, es decir, un kilo por mes. También ha contado sus hábitos saludables para mantenerse enérgica en este periodo:"Crema y aceite por un tubo para las estrías. De momento 6kg, ya veremos de aquí al final... Me encuentro bien de ánimos, cuido mi comida, me alimento sano".

Además, la cantante ha detallado sus dolores, pues por lo visto la niña se mueve mucho y viene acostada. "Diario de abordo. Así va la cosa... 6 meses y una semana. Vamos lo que viene siendo 25 semanas. La lumbar un poco pillada, Olivia viene acostada, y con mucho movimiento".

No va a vacunarse estando embarazada

Dentro de 3 meses y medio nacerá su segunda hija y Soraya ha decidido esperar para ponerse la vacuna del coronavirus ya que está preocupada por los posibles efectos secundarios.

"He decidido no ponérmela embarazada. Lo he pensado, he leído, me he informado y he tomado mis decisiones. Me quedan tres meses y medio para tener a Olivia, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo. Aunque digan que es seguro", comentó en su Instagram.

En su Instagram también hemos podido comprobar que la cantante sigue al pie del cañón, con ganas de trabajar. Hace unos días grabó el videoclip del que será su próximo tema Soy esa mujer.