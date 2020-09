Europa FM, nominada a los Radio Days Awards por el Europa Home Festival

El Europa Home Festival, emitido vía streaming para los seguidores de Europa FM, ha sido nominado en la categoría de 'Mejor Encuentro Virtual' en los Radio Days Awards, que este año premia de forma excepcional las iniciativas surgidas en diferentes radios de todo el mundo durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.

El evento, conducido por Juanma Romero, compite en la categoría con los formatos 'We Are One Africa Concert' (NRG Radio, Kenia), 'NRJ Music Tour at Home' (NRJ, Francia y Europa) y '45 Artist, 45 Hours' (Radio Italia Ora, Italia).

Europa Home Festival reunió virtualmente a algunas de las mejores bandas del momento, como Miss Caffeina, Marlon, Rulo y La Contrabanda, Shinova y Veintiuno, que ofrecieron sus directos desde sus propias casas, compartiendo además confidencias y anécdotas vinculadas al confinamiento, a sus carreras profesionales y a sus vivencias dentro y fuera del escenario.

Europa FM construyó así un concierto distinto, en el que nuestros seguidores pudieron experimentar la sensación de estar compartiendo el salón de casa con algunos de los mejores artistas del momento, teniendo además la oportunidad de charlar por videollamada con sus artistas favoritos, a través de exclusivos meet & greets. Una forma de acompañar a nuestros oyentes en un momento en el que la movilidad y la celebración eventos musicales estaba restringida a consecuencia de la pandemia.

Los Radio Days Awards, concedidos por Radio Days Europe, premiarán a una decena de iniciativas que surgieron de las radio de todo el mundo como consecuencia de la pandemia global provocada por la COVID-19.