Cuándo y dónde ver el concierto en streaming de Billie Eilish 'Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles'

Billie Eilish adelanta 15 segundos de su nueva canción, 'Happier Than Ever' // INSTAGRAM

‘Una autorreflexión sobre el crecimiento’, con esa frase empieza el adelanto de Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, la nueva propuesta de Billie Eilish.

Se trata de un concierto dirigido por el mismísimo Robert Rodríguez que podrá disfrutarse en streaming, donde la joven cantante nos presentará en directo los temas de su próximo álbum, Happier than ever, que verá la luz el próximo 30 de julio.

Dónde y cuando podrá verse el concierto en streaming

Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles se emitirá el próximo 3 de septiembre en la plataforma Disney + y será gratuito, cuyo horario está todavía por confirmar.

"Un concierto especial con Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles n Hollywood Bowl. Nunca he hecho nada como esto antes. Ha sido la sesión más surrealista de todos los tiempos y no puedo esperar a que la experimentéis", ha explicado la artista en redes sociales.

¿Qué podemos esperar de este concierto?

Tal como ella misma ha adelantado, presentará las 16 canciones de Happier than ever en directo acompañada por su hermano Finneas, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles —bajo la supervisión de Gustavo Dudamel—, el coro infantil de Los Ángeles y el guitarrista brasileño Romero Lubambo.

¿Veremos a Billie Eilish convertida en un personaje de Disney durante alguna de sus canciones? Esperemos que sí. Otro de los grandes alicientes del show es el nombre en el que recae la dirección del concierto: Robert Rodríguez.

Billie Eilish debutó en el mundo de la música en 2015 con Ocean Eyes. Poco después, su fama creció como la espuma convirtiéndola en una de las artistas revelación y todo un referente para la Generación Z. Su debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? fue todo un éxito y y a acumula siete premios Grammy, entre muchos otros reconocimientos.

Con el lanzamiento de su documental Billie Eilish: The Word's a Little Blurry, Billie anunció que cerraba una etapa. Motivo por el cuál cambió su imagen por completo despidiéndose de las prendas oversized y de su pelo bicolor, tal como pudimos ver cuando protagonizó la portada británica de Vogue, donde explicó los motivos de este cambio.

¿Qué podemos esperar de Robert Rodríguez?

El cineasta nacido en Texas, que se dio a conocer al mundo con esa genialidad llamada El Mariachi; a comienzo de los años 90, ha sido el elegido para dar forma al concierto para streaming de Billie Eilish.

Director de clásicos como Abierto hasta el amanecer, Sin City y Planet Terror, uno de sus últimos trabajos nos permitió ver una muy digna adaptación del clásico manga en Alita: ángel de combate, uno de esos personajes femeninos que merecen competir en una liga diferente. Como hace Billie Eilish, que, a veces, parece que es de otro planeta.