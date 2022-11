Ya hace cuatro meses desde que Bizarrap lanzó su última sesión, concretamente la número 52 en la que colaboraba Quevedo y que se convirtió en un hit mundial e indiscutiblemente en una de las canciones del verano.

Pero somos muchos los que estamos ansiosos por escuchar nueva música del productor argentino. Y, sobre todo, cuál será el próximo artista que colabore con él. Bizarrap es consciente de ello y por eso ha publicado un vídeo de un minuto y veinte de duración en el que se levanta de su estudio para ir al baño.

En ese momento, los diferentes instrumentos de su estudio cobran vida y se ponen a hablar sobre por qué no está sacando música nueva. "Tranquilos", explica el teclado, al que le ha puesto la voz Ibai Llanos, "El otro día estuve con él sacando un beat nuevo".

A pesar de que no dar más información, el teclado asegura que "se viene la sesión #50", un número que se había saltado, ya que pasó de la #49 con Residente, a la #51 con Villano Antillano.

Uno de los micros muestra un pendrive con la sesión #42, que tampoco ha salido hasta la fecha. ¿Eso significaría que la sesión #50 estaría compuesta por dos artistas? Tendremos que esperar un poco más, porque cuando están a punto de decirlo, Biza vuelve a entrar en el estudio.

¿QUÉ ARTISTA PUEDE ESTAR EN LA SESIÓN #50?

Duki

Sin duda, uno de los artistas que más le están reclamando sus seguidores para una sesión es Duki. El artista argentino es uno de los máximos exponentes del género urbano del momento y además, en la página de Youtube de Bizarrap, ocupa el lugar 42 entre las sesiones #41 de Nicky Jam y la #43 de Chucky73.

Si bien el "hueco 42" no es una sesión si no una canción que ambos hicieron junto a Nicki Nicole, que Duki aparezca en este lugar no debe ser casualidad y podría haberle guardado este número para su sesión. (Nicki Nicole ya tiene su propia sesión, la #13).

Duki, en el lugar donde debería aparecer la sesión #42 // Youtube

Bad Bunny

Otro de los grandes artistas que faltan por colaborar con Biza es el puertorriqueño Bad Bunny. ¿El motivo? La publicación de varias imágenes acompañadas de la frase "Noviembre pega con Argentina", mientras alza dos dedos con la mano.

Esto, sumando a unas recientes imágenes de Duki en las que levanta cuatro dedos de la mano (lo que formarían el "42" que se muestra en el vídeo), ha hecho que algunos fans hayan sacado la conclusión de que la sesión 50 es una colaboración entre Bizarrap, Duki y Bad Bunny.

Shakira

A finales de agosto Shakira y Bizarrap enloquecieron a sus seguidores con varias interacciones en redes sociales que apuntaban a que podían haber estado trabajando juntos. Por esas fechas, el productor estuvo trabajando en Barcelona, ella lo felicitó por su cumpleaños, y Bizarrap le respondió llamándola cariñosamente "Shak"... No era nada loco pensar que ambos se han unido en el estudio para una nueva sesión del argentino.

Además, el revuelo de la ruptura de Shakira y Piqué estaba en pleno auge, con la nueva relación del exfutbolista con Clara Chía, por lo que todo el mundo estaba esperando a que la colombiana se desahogase sobre su relación a través de la música.

Otras teorías de los fans de Bizarrap es que la sesión 50 pueda pertenecer, precisamente, al rapero 50 Cent, e incluso que sea una nueva sesión con C. Tangana. Recordemos Pucho explicó que ya habían grabado una sesión tiempo atrás, pero que se ha quedado guardada en un cajón. Ambos han expresado su voluntad de volver a meterse juntos en un estudio para crear una completamente nueva.