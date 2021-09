Kanye West se reencuentra con Kim Kardashian en el videoclip de 'Come to Life'... y se prende fuego

Después de varias semanas jugando al despiste con la fecha de publicación de su último disco, el rapero Kanye West lanzó por sorpresa Donda este pasado domingo. Este álbum es su décima producción discográfica, en homenaje a su fallecida madre, y había sido pospuesta más de un año.

La publicación del álbum de West llegaba dos días después de que el cantante presentara el disco en un polémico evento en el estadio Soldier Field de Chicago. Allí, el músico recreó su casa de la infancia y contó con la colaboración de controvertidos artistas como Marilyn Manson –acusado de abusos contra mujeres– y DaBaby –declaraciones homófobas y sexistas–.

Sin embargo, una de las personalidades invitadas a la que más señalaron los asistentes fue a Kim Kardashian, exmujer del artista y madre de sus hijos, que participó en el acto vestida de novia en medio de la multitud, donde acabó por reunirse con Kanye West para rememorar su boda.

Kanye West se reencuentra con Kim Kardashian... ¡en llamas!

Días después de ese evento de presentación, el cantante publicaba en su canal de Youtube el videoclip del primer sencillo de su último álbum, Come to life, rememorando la actuación del Soldier Field junto a Kardashian, una canción dedicada especialmente para ella.

Así, en estos primeros compases de la canción, el artista estadounidense se prende en llamas en el interior de la casa montada dentro del estadio Soldier Field, con la intención de recrear su casa de la infancia.

Kanye West en 'Come to life'. // YouTube

Además, en una segunda secuencia, aparece Kim Kardashian caminando con un velo blanco encima, con un vestido de Balenciaga recreando el que empleó en su propia boda con Kanye West. Así, la empresaria camina en sentido contrario al resto del equipo coreográfico de la actuación hasta que, finalmente, se detiene frente a su expareja, con la que compartió un íntimo momento en el escenario.

Come to life, una canción para Kim Kardashian

Que Kim Kardashian sea la protagonista de Come to life no es casualidad alguna. De hecho, este tema de Kanye West está dedicado especialmente a su expareja, aunque, tras su ruptura, ambos mantienen una buena relación.

En este tema, el artista rememora fielmente en su letra los errores durante su matrimonio con la celebrity, que lo abocaron al fracaso. Así, Kanye West canta sobre haber podido hacer las cosas de otra forma para salvar su relación con Kim Kardashian, de la que lleva separado desde febrero de 2021 y con la que tuvo cuatro hijos.

Donda, el testimonio más profundo de las infidelidades de Kanye West

Donda se ha convertido en uno de los discos más íntimos de Kanye West, después de haber pasado por algunos de los momentos más duros de su carrera profesional y de su vida personal.

Por ello, en uno de sus nuevos temas,, fuentes cercanas al músico señalan que este es el "testimonio de todo lo que hizo mal y asume la responsabilidad de la".

Así, la letra de la canción explica uno de los motivos que podría haber llevado al final de la relación entre Kim Kardashian y Kanye West: las infidelidades del artista durante sus años de matrimonio. "Aquí voy yo, actuando como un rico sobrado / Aquí voy con una chica nueva / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos niños / Hay mucho que digerir cuando tu vida siempre está en movimiento", canta en Hurricane.

El cantante tampoco ha desaprovechado la oportunidad de hablar sobre su lucha contra el abuso del alcohol y de la necesidad de "reformarse" a sí mismo.