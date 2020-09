Katy Perry estrena el vídeo de 'Champagne Problems' mientras se tambalean las cifras de 'Smile'

Parece que ni el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom ha servido de revulsivo para la cantante Katy Perry, que este 2020 ha dado a luz por partida doble (y con muy pocas horas de diferencia).

La cantante publicaba su disco 'Smile' poco después de presentar a su hija en las redes sociales, una feliz noticia que puede verse empañada por las escasas cifras de ventas del álbum, que en sus primeras horas ha dejado resultados desoladores para una artista que venía de vender millones y millones de copias.

Ya en 2017 se notó el bajón de ventas con Witnnes, el disco que incluye temas que han pasado sin pena ni gloria como 'Bon Appètit' o 'Chained To The Ryhtm'. Su mayor acierto fue 'Swish, Swish', junto a Nicki Minaj, que tuvo tirón en redes por culpa del baile viral y el videoclip, que estuvo dirigido por Dave Mayers, responsable de los clips de 'Teenage Dream' o 'Firework'.

DATOS DESOLADORES PARA LA PRIMERA SEMANA DE 'SMILE'

Lo cierto es que el portal Hits Daily Double da un pronóstico para las ventas de 'Smile' bastante desolador: 55.000 copias en su primera semana, muy por debajo de las 192.000 que consiguió con 'Teenage Dream' en 2010. Incluso 'Prism' (2013) llegó a superar este dato, consiguiendo 286.000 copias en la primera semana. Su anterior trabajo, Witness (2017) quedó en 180.000 copias, y si esta cifra ya se consideraba baja... ¿Qué podemos esperar de estos primeros 55k?

Uno de los grandes motivos de este descalabro de cifras puede ser la elección del single para la promoción del disco. 'Harleys in Hawaii' no atrapó lo que tenía que atrapar y cuando se estrenó 'Smile' -la que más enganche pop tiene- ya era demasiado tarde.

'THE SMILE VIDEO SERIES'

A pesar de estas predicciones, la cantante sigue publicando los vídeos de los temas secundarios de 'Smile', la mayoría de ellos animados y con protagonistas femeninas que terminan por resolver sus problemas a base de perspicacia e inteligencia. Estos son 'Resilient', 'Tucked', 'Cry About Later', 'Never Really Over', 'Harleys In Hawaii' y en 'Champagne Problems' es la cantante la protagonista de un sensual baile frente a la cámara.

SU CRISIS DE 2017

Las bajas ventas de su anterior álbum, Witness, se unieron a su ruptura con Orlando Bloom, un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la cantante. En aquel momento, Perry atravesó una grave crisis personal por la que incluso llegó a tener pensamientos suicidas.

"Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé", confesó la cantante, que asegura encontró la esperanza gracias a la fe y la gratitud. "No sé si mi sonrisa fue alguna vez completamente mía pero estuve mucho tiempo viviendo de la validación, amor y admiración del mundo, y de repente todo cambió", se sinceraba en una entrevista en pleno confinamiento.

Tras casi un año separados, Bloom y Perry confirmaron su reconciliación en febrero de 2018. Dos meses después, la pareja oficializó su romance en una ceremonia en el Vaticano donde se encontraron con el Papa Francisco.