Katy Perry presenta a su "otro hijo", su esperado álbum 'Smile'

Con pocas horas de diferencia, Katy Perry ha dado a luz a sus dos "bebés". La cantante se convertía este jueves en madre junto a su pareja Orlando Bloom y a través de una tierna imagen Instagram, los felices padres presentaban al mundo a la pequeña Daisy Dove Bloom. Las redes sociales se llenaron de buenos deseos para la familia, que pedía a sus seguidores que estas bendiciones se convirtiesen en ayuda para los más desfavorecidos.

Unas horas más tarde, llegaba la esperaba fecha de estreno de su nuevo álbum, 'Smile', un regreso a su sonido pop más convencional -y también más maduro- después del descalabro en cifras de ventas de 'Witness' (2017). Semanas antes de su publicación podíamos escuchar adelantos como 'Never Worn White' (con la que anunció su embarazo), 'Daisies' o 'Smile', además de 'What Makes a Woman', un himno de empoderamiento dedicado a su hija.

Estas últimas horas han supuesto un auténtico huracán de acontecimientos, ya que los fans de la cantante han llenado las redes de reacciones. Había ganas de que volviese la Katy de 'Teenage Dream' y lo ha hecho convertida en mamá... Y ella misma bromea sobre ello.

"Yo después de alimentarle todo el día, entregándole a Daisy a papá para dar a luz a este segundo hijo", escribe sobre un meme de una pareja haciendo equilibrios con un bebé a gran altura. La imagen pone de relieve el estrés de la cantante en las últimas horas, ya que vivir la llegada de tu primer hijo casi a la par que uno de los mayores éxitos de tu carrera... ¡Es algo que solo le puede pasar a una gran artista!

'SMILE', UN "VIAJE HACIA LA LUZ"

Durante estas últimas semanas, Katy Perry ha explicado que 'Smile' trata de "encontrar la luz al final del túnel" y recuperar la sonrisa. Todo parte de sus problemas en 2017, cuando a las bajas ventas de su anterior álbum se sumó la ruptura con el ahora padre de su hija, Orlando Bloom. La cantante aseguró que incluso llegó a pensar en el suicidio y que fue la gratitud lo que le salvó la vida. Así, en Smile ha querido plasmar "un viaje hacia la luz, con historias de resistencia, esperanza y amor".

TRACKIST DE 'SMILE'

Never Really Over

Cry About It Later

Teary Eyes

Daisies

Resilient

Not the End of the World

Smile

Champagne Problems

Tucked

Harleys in Hawaii

Only Love

What Makes a Woman