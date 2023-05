Cuántos artistas han ganado dos veces Eurovisión

Loreen, la cantante de Suecia es, sin duda una de las favoritas de Eurovisión 2023. Las casas de apuestas lo vienen anunciando desde hace semanas. Es la segunda vez que se presenta al festival europeo de la canción. La otra fue en 2012 con la canción Euphoria.

Su caso, aunque atípico, no es único. El irlandés Johnny Logan fue el primer cantante que ganó dos veces Eurovisión.

Johnny Logan, el cantante irlandés que ya ganó dos veces Eurovisión

Johnny Logan es conocido como Mr. Eurovision. El cantante irlandés de 68 años ha ganado dos veces el festival y está detrás de otras dos victorias de Irlanda, el país que más veces ha ganado en la historia el Festival de Eurovisión. Siete veces en total.

El cantante se hizo por primera vez con el premio —entonces no había micrófono de cristal— en 1980 con la canción What's another year y volvió a conseguirlo siete años después. En 1987 ganó con la canción Hold me now.

En 1992 escribió Why me?, con la que ganó el festival Linda Martin,

El único intérprete que ha ganado en más de una ocasión el festival es Johnny Logan, quien obtuvo la victoria en tres ediciones representando a Irlanda: como cantante en 1980, como cantante y compositor en 1987, y como compositor en 1992.

Por qué Loreen ha vuelto a Eurovisión

Volver a Eurovisión ha sido un sueño que Loreen lleva tiempo persiguiendo. La cantante sueca se ha presentado cuatro veces al Melodifestivalen, el tradicional y reputado festival de la canción sueca para la selección de la canción representante de Eurovisión.

La primera fue en 2011. En su debut, con la canción My Heart Is Refusing Me, no logró clasificarse para la final, aunque esa canción fue todo un éxito en el país nórdico.

Solo un año después, Loreen lo volvió a intentar y esta vez sí, Euphoria consiguió ganar con 268 puntos y batió el récord de puntuación. Lo que ocurrió después ya es conocido. La artista se proclamó vencedora de la 57ª edición de Eurovisión y la canción se coló en el número uno en muchos países de Europa, entre ellos Alemania, Bélgica, Chipre, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido o España.

La canción Euphoria rompió varios récords en Eurovisión:

Se convirtió en la segunda canción más votada de la historia de Eurovisión —por detrás de Rybak del noruego Alexander Rybak (2009)—.

de Eurovisión —por detrás de del noruego Alexander Rybak (2009)—. Recibió 12 puntos —máxima puntuación — de 18 países.

Fue votada por 40 de los 41 países que participaron en el festival.

Aventajó por más de 100 al segundo clasificado —el ruso Buránovskiye Bábushki recibió 259 con la canción Party For Everybody—.

En 2017, volvió al Melodifestivalen con la canción Statements pero, de nuevo, no consiguió la clasificación para la final.

Finalmente, tras varios años de rumores, la artista sueca decidió regresar al Melodifestivalen 2023 con Tattoo, una canción “luminosa”, en la que su poderosa voz secombina con sonidos pop, electrónico y étnicos. Loreen consiguió un total de 177 puntos en una gala celebrada en el Friends Arena de Solna-Estocolmo, que la lanzaron directamente a Eurovisión.

"Estoy de vuelta y nunca pensé, ni en mis mejores sueños, que estaría de vuelta, porque a veces no sabes qué es lo mejor para ti. A veces, crees que sí sabes hacia dónde se dirige tu vida, pero, nunca se sabe. Y ahora estoy aquí de nuevo y no podría estar más contenta", aseguró n una entrevista poco antes de actuar en la sala La Riviera de Madrid, en la preParty celebrada la pasada Semana Santa.