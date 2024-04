Marina Carmona presenta 'Mi identidad', su primer álbum: "No lo veo claro' es mi primera canción sin arreglos flamencos"

Marina Carmona encarna la tradición flamenca que siempre ha caracterizado a su familia, ya que ella forma parte de "la sexta generación de los Carmona" relacionada con el arte, y que su padre, el músico Antonio Carmona, ha sabido fusionar como líder de Ketama.

La joven artista publica el viernes 24 de mayo su álbum debut,Mi identidad, un disco en el que Marina se ha volcado a fondo y en el que imprime su sello personal. “Recoge todos los caminos que he estado indagando con mis canciones anteriores (…) Este es mi sonido”, ha explicado a Juan Sánchez en los micrófonos de Europa FM.

“El primer disco es como el primer hijo”, ha dicho para definir el proceso de creación del álbum, en el que se ha “metido hasta el fondo”, incluso llegando a aparecer en los créditos como productora de una de las canciones. “Me he puesto como una friki”, ha bromeado.

Su single adelanto, No lo veo claro, del que incluso ha cantado algunos versos durante la entrevista, le ha resultado “un proceso complicado porque era la primera vez que sacaba una canción que no tuviese un arreglo flamenco o una guitarrita flamenca, por lo menos de fondo, era todo modernidades”. Aunque, como se puede escuchar, ha quedado estupendo.

No lo veo claro es el primer adelanto de un disco en el que Marina Carmona tiene una clara favorita. "Hay una canción que se llama Luces y sombras que... ¿cómo puede ser que la he escuchado no sé cuántas veces y no me canso? Me emociona, escucho una Marina de hace tiempo y la Marina de ahora. Me emociona un montón, Luces y sombras diría que es mi favorita", ha dicho sobre el tema que podremos escuchar con el lanzamiento en plataformas de este nuevo trabajo.

Corista en la gira 'El Madrileño de C Tangana

En la entrevista también ha habido tiempo de comentar cómo ha sido su experiencia previa en los escenarios, ya sea como corista de su padre o trabajando en la gira El Madrileño de C Tangana.

Del primero, destaca que siempre aprende “cosas nuevas” cuando trabaja con él y recuerda que, junto a su padre, hizo su "primera gira" en la que estuvo con un equipo formado enteramente por hombres. “Al final me gané mi puesto”, ha apuntado.

Por su parte, Marina ha explicado que su relación con C Tangana comenzó con el famoso formato tiny desk de El Madrileño. Fue su padre quien le llamó para participar en Me Maten.“Este hombre necesita coristas y necesita que le jaleemos”, le dijo sobre Pucho, que en ese momento “no sabía quién era”.

Después, fue el propio Antón quien le ofreció formar parte de las coristas de su gira, una experiencia de la que admite ha aprendido muchas cosas para emular en su “propio proyecto”.

Marina y Juan han tenido tiempo de comentar cómo su afición por el cine le ha llevado a plantearse componer canciones para bandas sonoras, más aún siendo trilingüe, o su trabajo como organizadora de festivales en Miami, trabajo derivado de la profesión de su madre como mánager.

Marina Carmona responde al test Europa FM

Marina Carmona no se ha cortado a la hora de responder al 'test Europa FM' y desvelar cuáles son sus canciones y éxitos favoritas.

¿Un éxito que no sea tuyo? Para siempre de Kany García

de Kany García ¿Una favorita que no sea tuya? Cualquiera de Juan Luis Guerra

¿Un éxito tuyo? A quién maldigo

¿Una favorita tuya? Para siempre de Kany García

Una nueva estrella para una familia que lleva la música en las venas.

