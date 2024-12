El año de los regresos: de Oasis a Dani Martín pasando por The Cors, Linkin Park o La Raíz

El año 2025 apunta a ser uno de los más especiales para los amantes de la música. A la nómina de artistas de moda como Taylor Swift, Dua Lipa, Aitana y demás cantantes que consiguen llenar estadios con cada show en apenas unos minutos, se ha sumado la programación del regreso de algunas de las bandas más relevantes de las últimas décadas.

Oasis

Los hermanos Gallagher han sido, sin lugar a dudas, el reencuentro más mediático a nivel mundial dado el éxito que tuvieron las canciones de Liam y Noell durante los años 90 y principios de los 2000. Una vuelta conjunta a los escenarios que se produce 15 años después de la disolución oficial del grupo tras los diversos enfrentamientos que mantuvieron prácticamente durante toda la historia del grupo.

Oasis Live '25 supondrá el gran regreso del grupo a la primera línea de la música, con una gira que comenzará en Reino Unido e Irlanda, regalando los primeros encuentros a sus compatriotas, y que también pasará por Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur, Australia, Brasil, Chile y Argentina.

Además, el grupo grabará un documental sobre este regreso que han catalogado como "la película de la década", además de nuevas versiones deluxe de su histórico álbum Definetly Maybe.

Dani Martín

La vuelta de Dani Martín a la música con El último día de nuestras vidas ha supuesto el regreso al número uno de las artistas que más éxito han conseguido a base un identitario sonido de poprock. Un álbum que ha cocinado tras dos años asistiendo a conciertos de sus grupos favoritos para encontrar la inspiración necesaria que consiguiese que este proyecto fuese el que "más puede recordar a la etapa en El Canto del Loco".

Un disco en el que cada canción expresa las inquietudes del artista, con especial repercusión para su Novedades viernes, y que ya había conseguido llenar diez conciertos en el WiZink Center sin siquiera haber visto la luz. Sin duda, una de las vueltas a los escenarios más esperadas para el público nacional.

Linkin Park

Quienes fueran unas de las voces favoritas de los adolescentes durante los primeros años del siglo han regresado por todo lo alto. Linkin Park se ha reunido tras la disolución de la banda en 2017 por la muerte de su vocalista Chester Charles Bennington con nueva música y nueva vocalista, la californiana Emily Amstrong.

Un regreso que ha venido acompañado de un nuevo álbum, From Zero, que ha entusiasmado a todos los que han asistido a los shows de la gira desde que ha dado comienzo el pasado mes de septiembre.

The Corrs

La banda The Corrs regresará en el verano de 2025 a España para ofrecer dos conciertos como parte de la programación de los dos festivales Alma que se lleverán a cabo en nuestro país. Las fechas elegidas por los irlandeses son el próximo 29 de junio en Barcelona y otro el 30 de ese mismo mes en Madrid.

Se trata de la primera visita de los cuatro hermanos Corr tras 21 años sin hacer ninguna parada en España, más de dos décadas sin que sus fans españoles pudiesen escuchar éxitos como Runaway, Only When I Sleep, What Can I Do?, So Young o Breathless.

La Raíz

El grupo La Raíz se ganó el afecto de miles de fans desde que lanzasen su primera maqueta, El aire muerto. Desde entonces, los de Gandía han sido uno de los grupos favoritos de los festivales que se han llevado a cabo en nuestro país hasta que, en 2018, anunciasen un parón.

Una inactividad que, sin embargo, no ha repercutido en la fidelidad de unos fans que agotaron las entradas en minutos para su anunciado regreso en noviembre de 2024 y que ha venido acompañado de una gran gira para el próximo 2025. Un tour que combinará grandes espacios y festivales por ciudades como Bilbao, Barcelona, A Coruña, Zaragoza o Pamplona.