Los momentos musicales más memorables y las grandes actuaciones de 2023

Con las rectas finales llegan los balances, echamos la vista atrás y hacemos recuento, rescatamos lo vivido y nuestra memoria almacena inconscientemente los momentos más emocionantes, los que nos han marcado. Lo mismo pasa en la música.

Podemos afirmar que 2023 cierra el telón con una colección de postales sobre el escenario que se quedarán a vivir en los recuerdos de muchos. A solo unos días de darle la bienvenida a un 2024 que llega para hacernos vibrar con la misma intensidad, recopilamos los grandes momentazos vividos en la música, gran parte de ellos protagonizados por artistas femeninas (suyo ha sido este año, sin duda), que han llenado de emoción, una vez más, las vidas del público más amplio del arte.

Rihanna en la Super Bowl 2023

El deseo del regreso de RiRi a los escenarios incrementó aún más (si cabía) cuando vimos a Rihanna arrasando con un espectáculo en el medio tiempo de la Super Bowl LVII, haciendo un repaso por sus grandes éxitos. La cantante volvió a dominar el escenario, el terrenal y el del cielo, en una actuación impresionante que demostró que la cantante sigue en plena forma y que sus tablas sobre el escenario están más al día que nunca.

Desde Umbrella hasta los hits de su último álbum, ANTI, la artista se coronó con una doble noticia: presumía de su segundo embarazo.

Blanca Paloma en Eurovisión 2023

La Pichona conquistó España con su candidatura en el Benidorm Fest 2023, que la catapultó a Eurovisión, donde eclipsó con su arriesgado y perfecto EAEA. Blanca Paloma superó en mayo todas las expectativas y brilló con su actuación en la final del festival de música europeo.

La increíble voz de la alicantina estuvo acompañada de flecos, emoción, planos cenitales y sus bailarinas y palmeras. Un show para el recuerdo.

Blanca Paloma - Eaea (LIVE) | Grand Final | Eurovision 2023

Coldplay actúa en Barcelona con los Gipsy Kings

Seguramente ver cantar Bamboleo a Coldplay no estaba ni siquiera en la imaginación de quienes, soñando con ver por fin al grupo británico, lograron entradas para la cola infinita que colapsó internet cuando se pusieron a la venta los tickets del grupo en Barcelona. El pasado mayo, la banda de Chris Martin dejó el listón muy alto cuando sorprendió a su público español subiendo al escenario a los mismísimos Gispy Kings, convirtiendo su show de luces en la fiesta más flamenca.

El 'pachuru' de Rosario Flores en La Velada del Año III

Es innegable. Si hay una sola palabra que aúne la emoción y la euforia sobre el escenario, esa es, sin duda: pachuru. Rosario Flores se encargó de regalarnos el pasado 1 de julio uno de los momentazos más memorables en su actuación en La Velada del Año III, el macro evento organizado por el streamer Ibai Llanos, en la que la hija de Lola Flores interpretó su ya mítico No dudaría.

El entusiasmo se adueñó de la cantante que, poseída por la música, convirtió el pachuru, sin quererlo, en el meme del año.

El acto reivindicativo de Amaral en el Festival Sonorama Ribera

En plena tensión nacional por la detención del espectáculo de la dj Rocío Saiz en la celebración del orgullo LGTBI en Murcia, Eva Amaral mostraba su apoyo en el festival Sonorama Ribera el pasado agosto a pecho descubierto para reivindicar la libertad de las mujeres. "Nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez", gritaba la cantante del mítico grupo nacional, que se quedaba desnuda en cuerpo y alma para lanzar este poderoso mensaje feminista, en apoyo a sus compañeras de profesión y a todas las mujeres del mundo.

Shakira actúa en los MTV VMA's y es premiada por su trayectoria

2023 ha sido el gran año de las mujeres en la música, y el resurgimiento de Shakira como un ave fénix, que ha vuelto a la música más fuerte que nunca. La colombiana es un referente de la música latina por todo el mundo, una fuerza huracanada capaz de llevar por todo el mundo el baile, el idioma y las costumbres del país que la vio nacer, Colombia.

Ha sido la revolución latina más importante del 2023 y ha roto innumerables récords este año, por eso Shakira recogió el pasado septiembre el premio MTV Video Vanguard, que reconoce su trayectoria y por el que la artista hizo un repaso por las canciones más icónicas y exitosas de su larga y ejemplar carrera.

Shakira - " hips="" don't="" lie"="" "objection="" (tango)"="" "whenever,="" wherever"="" &="" more="" |="" 2023="" vmas"="

Aitana en su gira 'Alpha Tour' miamor

El 1 de octubre Aitana dio el pistoletazo de salida a la gira de su disco más personal , experimental y conceptual de su carrera: 'Alpha'. Con su primer concierto en Valencia llegó también la no-polémica: las coreografías sensuales que la artista protagonizaba con sus bailarines cuando llegaba el momento de cantar miamor, su colaboración con Rels B.

"Atrevida", "provocadora", incluso "no apta para niña", fueron algunas de las definiciones que algunas personas le daban al rompedor espectáculo de la catalana. Un momento que se ha convertido en un símbolo de empoderamiento en los conciertos de Alpha Tour.

El 'medley' de Bad Bunny en los Premios Billboard de la Música Latina

El Conejo Malo se consagró como Artista del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2023 el pasado octubre. El artista puertorriqueño conquistó siete premios, uno menos que Peso Pluma, y se consagró con una poderosa actuación de ocho minutos en la que repasó los grandes éxitos de su carrera.

Rosalía inaugura la gala de los Latin Grammy 2023

Fue la encargada de abrir la gala de los Latin Grammy 2023, la primera vez que los premios se celebraban fuera de Estados Unidos, aterrizando en la capital del flamenco: Sevilla. Con una espectacular y emocionante actuación en homenaje a Rocío Jurado,Rosalía interpretaba Se nos rompió el amor, una canción convertida en magia sobre un escenario desprovisto de decorado, centrado en el protagonismo de su voz, los instrumentos de sus músicos y un vestido estudiadamente elegido.

Una elección que construía un poderoso mensaje dirigido al también cantante Rauw Alejandro, con el que la catalana rompió su relación y compromiso el pasado julio.

Ana Mena en los premios Forqué

Ana Mena ha sido otro de los nombres principales de la música en español este año. Además de las capacidades altísimas de espectáculo demostradas en el escenario durante toda su gira, la malagueña consagró su versatilidad y talento en la 29ª edición de los Premios Forqué, donde la artista reina de discotecas y clubes con temas como Madrid City o Las 12 dejaba boquiabiertos en los premios de cine cantando por Lola Flores , a la que rindió homenaje con motivo del 30 aniversario de su muerte.

Las versiones de las canciones de la jerezana A Tu Vera y Limosna de Amores fueron las coplas con las que Mena puso los sentimientos a flor de piel en la gala.

Taylor Swift protagoniza la gira más exitosa de todos los tiempos: The Eras Tour

Taylor Swift es indudablemente la persona del año. Lo dice su legión de fans, lo dice la consagrada revista Time y lo dicen los números. La cantautora es la persona más influyente del año y ha protagonizado la mayor gira de todos los tiempos a nivel económico.

Entre la lista infinita de momentazos que The Eras Tour ha dejado a su paso, recordamos los anuncios del lanzamiento de sus discos Speak Now y 1989 (Taylor's Version) y el fenómeno que provocó su público durante un concierto en Seattle: una actividad sísmica comparable con un terremoto de magnitud 2,3.

Los sismómetros no registraban cifras así desde el año 2011, cuando los fanáticos del equipo de fútbol de la ciudad celebraron un touchdown de último minuto de los Seahawks.

👉 El año de las rupturas: las parejas que lo han dejado en 2023

👉 Miley Cyrus publica su actuación en directo de la canción 'Faithfully' (1983) en Chateau Marmont, Los Ángeles