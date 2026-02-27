Las novedades musicales más destacadas: Bruno Mars, Pablo Alborán, Samuraï y más

Febrero llega a su fin, pero lo hace con una semana de lujo plagada de novedades.

Bruno Mars nos deleita con el estreno de su esperado cuarto álbum tras diez años de espera desde su último disco 24k Magic, encontrándonos con joyas como Risk It All. Por su parte, Pablo Alborán nos trae su esperada Algo de mí, en la cual nos habla de aquellas relaciones en las que fuimos los culpables de la ruptura.

Además, Samuraï nos habla de un amor intenso en Los paracaídas, mientras que Melendi nos habla del dolor que supone el fin de una relación en Fecha de Caducidad. Por último, Alejandro Sanz llega con Rimowa, su colaboración con Elena Rose, en la que le cantan al desamor con mucha intimidad.

'Risk It All' - Bruno Mars

Diez años después del lanzamiento de 24k Magic, Bruno Mars ha estrenado por fin su cuarto disco The Romantic.

Ya pudimos escuchar en enero el primer adelanto de este proyecto, I Just Might, pero este viernes nos centramos en Risk It All, el cual tiene todas las papeletas para convertirse en un temazo.

"Say you want the Moon / Watch me learn to fly / Ain't no mountain you could point to / I wouldn't climb / It's crazy, but it's true / There's nothing I won't do / I'd risk it all for you"

'Algo De Mi' - Pablo Alborán

Pablo Alborán está en uno de los mejores momentos de su carrera y prueba de ello es la respuesta de sus fans ante sus últimos lanzamientos y su gira mundial que está a punto de comenzar en marzo.

En este tema, el cantante no habla sobre una relación pasada que fue mal por culpa de sus errores, una relación que Pablo Alborán desea recuperar antes de que esa persona vuelva a desaparecer:

"Quiero apagar la luz de toda mi cabeza / Volver a aquella charla con nuestra cerveza / La primera caricia debajo la mesa / Atarme a ti antes de que desaparezcas / Una y otra vez besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa / Pedirme que no pare, que no añada una copa/ Y ahora tengo miedo de decirte lo que / No sé si a un tipo como yo se le perdona"

'Los p aracaídas ' - Samuraï

Tras el estreno de Dejándolo pasary La ironía del querer a finales de 2025, Samuraï ha publicado su nuevo tema Los Paracaídas, en el cual le canta a un amor intenso que surge en medio de un ritmo de vida frenético.

El cantante ha comenzado este año ademásLa Gira Del Ruido Al Silencio, la cual finalizará en abril en Valencia.

"Si vieras lo alta que está la resaca de hoy / Y lo mucho que necesito saltar / Bésame lento, quizás se vaya a alargar / El poco tiempo que tengo antes de marchar"

' Fecha de Caducidad ' - Melendi

El cantante anunció su gira Pop Rock Tour para los últimos tres meses del año, un recorrido por toda España que vendrá acompañado con el lanzamiento de su nuevo álbum bajo el mismo nombre.

Como primer adelanto de este nuevo proyecto, el cantante ha publicado Fecha de Caducidad, uno de sus temas más emocionales hasta la fecha, en el que habla del dolor que supone el fin de una relación.

"Tu mirada de hielo / Me derrite en segundos / Al ver que hay un futuro / Pero no será juntos".

'Rimowa' - Elena Rosé y Alejandro Sanz

Alejandro Sanz lo ha vuelto a hacer. En Rimowa, el artista se une a Elena Rose para cantarle al desamor con mucha intimidad.

El tema, incluido en su último disco, ¿Y ahora qué +?, cuenta con un videoclip cargado de simbolismos para representar el vínculo con esa persona que ya no está en nuestras vidas.

"Que no me enseñen el vacío, porque salto / Por ser así gané, pero he perdido tanto / A veces te quiero escribir, pero me aguanto / Porque tú no te mereces que solo esté pa ti a veces".

