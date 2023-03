El nuevo despertar sexual de Miley Cyrus en el videoclip de 'River', el single más provocador de 'Endless Summer Vacation'

La nueva Miley Cyrus ha despertado. La cantante vuelve a reinventarse una vez más con su octavo álbum, que supone un nuevo renacer como mujer, como artista y como estrella de la música.

Ha pasado de ser una niña Disney (The Best of Both Worlds) a perrearle a un osito de peluche (We Can't Stop) y subise a una bola de demolición (Wreking Ball) para luego mostrar su lado más romántico (Malibu). Su último trabajo, Plastic Hearts, llegó en medio de la pandemia como el primer paso de un despertar personal y musical que ahora se consolida en Endless Summer Vacation.

El disco, que contiene 12 temas -de los cuales dos son colaboraciones- muestra tanto las luces como las sombras del duelo por su separación de Liam Hemsworth. Si Flowers -el primer single- supuso una oda al amor propio /yo puedo quererme mejor a mí misma/ con un vídeo lleno de referencias a las supuestas infidelidades del actor, River es el afianzamiento de que la nueva Miley ha llegado para quedarse. Renace sin miedo a sentirse deseada. El buen sexo afianza la autoestima.

Una letra sexual que nace de la coquetería

La letra de la canción empieza evocando los nervios por una primera cita. El juego y la coquetería la ayudan a sentirse de nuevo deseada. Cuando el interior está herido, no es fácil arrancar algo nuevo. Pero una vez despega, el aterrizaje puede ser aún mejor.

Me compré un vestido nuevo solo para reunirme contigo en el centro

¿Puedes pasearme por el parque solo para lucirlo?

Puedo atar mi cabello de esa manera apretada que te gusta

Si me envuelves en tus brazos y no te detienes

Una vez aceptada la ruptura y superado el duelo, Miley decide pasar página y recuperar su poder sexual. Manos y labios ajenos la ayudan a sentir de nuevo el deseo, la pasión y la lujuria, un desahogo con el que también recupera autoestima y amor propio.

Te siento por todas partes

Tu cara está en todo mi cabello (cabello)

Cubierto en tu sudor

Me enciende que te importe, baby

Tu amor, fluye igual que un río

El vídeo de River: un frenesí de pasión y sensualidad

Totalmente en blanco y negro y con Miley como indicutible protagonista, el vídeo de River se muestra como un nuevo despertar sexual. La cantante recupera su lado más provocador y sexual ante una cámara que captura todos sus movimientos y enfatiza su poder de atracción.

No es hasta la mitad del videoclip cuando vemos aparecer varias figuras masculinas, hombres difuminados que representan esos arrebatos de de lujuria y erotismo que demuestran que el duelo ya es agua pasada.

Los fans apuntan a que son 14 hombres diferentes los que aparecen en el videoclip, una cifra que no es casualidad. Según los rumores, es el mismo número de mujeres con las que Liam le fue infiel.

Ya en Flowers dejó caer la sombra de la infidelidad sobre su expareja. La referencia más clara el vestido dorado que luce en varias escenas, terriblemente similar al que Jennifer Lawrence escogió para la premiere de Los Juegos del Hambre -película que protagoniza junto a Hemsworth- y tras la que confesó haberse besado con el actor durante el rodaje.

Miley Cyrus explica el significado de 'River'

Ahora que Miley ha vuelto a firmar con Disney, la compañía llevó a cabo una serie de sesiones para que los fans más fieles pudiesen escuchar el disco antes que nadie. La cantante estuvo presente y charló sobre lo que había supuesto para ella componer el disco.

"Fue un momento de mi vida en el que estaba pasando por mucho emocional y personalmente", aseguró la cantante, que reconoce que su música ha evolucionado porque sus circustancias personales también lo han hecho.

"Todas mis canciones evolucionan. Pueden comenzar como algo que fue un problema, como si se sintiera como una lluvia de abril", explicaba para después confirmar que de un momento a otro las cosas empezaron a mejorar: "Nunca dejaba de llover y luego comenzó a llover amor".

La letra de la canción es elegante, una especie de eufemismo que se refiere claramente al sexo. Los juegos de palabras la ayudan a disimular que se trata de un tema sobre las relaciones íntimas.

"A veces solo necesitamos un golpe de pista de baile, es decir, no quieren que hable sobre cómo el hecho de que la canción trata sobre .... (pitido)", dijo entre risas. "Es obsceno", dijo sobre el vídeo.

Letra de River de Miley Cyrus en castellano

[Estrofa 1]1

Me compré un vestido nuevo solo para reunirme contigo en el centro

¿Puedes pasearme por el parque solo para lucirlo?

Puedo atar mi cabello de esa manera apretada que te gusta

Si me envuelves en tus brazos y no te detienes

[Pre-coro]

El corazón late tan fuerte que me ahoga

Viviendo en una lluvia de abril

Llueves a mares, cariño, ahógame (uuh, uuh, uuh)

[Coro]

Eres igual que un río (uuh, uuh, uuh)

Eres igual que un río (uuh, uuh, uuh)

Fluyes por siempre

Eres igual que un río

[Estrofa 2]

Soplando burbujas en la bañera, últimamente no dejo de pensar

Podrías ser el indicado, tener el honor de mis bebés

Espero que tengan tus ojos y esa sonrisa torcida

Fui un desierto antes de conocerte, estaba en sequía

[Pre-coro]

El corazón late tan fuerte que me ahoga

Viviendo en una lluvia de abril

Llueves a mares, cariño, ahógame (uuh, uuh, uuh)

[Coro]

Eres igual que un río (uuh, uuh, uuh)

Eres igual que un río (uuh, uuh, uuh)

Fluyes por siempre

Eres igual que un río

[Pos Coro]

Nunca te quedas seco (oh)

[Puente]

Te siento por todas partes

Tu cara está en todo mi cabello (cabello)

Cubierto en tu sudor

Me enciende que te importe, nene

Tu amor, fluye igual que un río

[Coro]

Eres igual que un río (Eso es lo que eres)

Eres igual que un río (Eso es lo que eres)

Eres igual que un río

Eres igual que un río

Eres igual que un río (el corazón late tan fuerte que me ahoga)

Eres igual que un río (Viviendo en una lluvia de abril

Fluyes por siempre (Llueves a mares, cariño, ahógame)

Eres igual que un río