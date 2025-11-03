¿Qué canciones cantará Katy Perry en sus conciertos en Barcelona y Madrid? El setlist de 'The Lifetimes Tour'

Queda muy poco para que Katy Perry aterrice en España. Después de sus directos en París y Lyon, será el próximo 9 de noviembre cuando la intérprete de Firework llegue a nuestro país con su gira The Lifetimes. Ese día actuará en el Palau Sant Jordi y el 11 de noviembre pondrá rumbo a Madrid para su concierto en el Movistar Arena. Una serie de directos de los cuales Europa FM se constituye como emisora oficial.La última vez que Katy Perry actuó en España fue en Barcelona en el año 2018 como parte de su Witness: The Tour.

El setlist de Katy Perry para Barcelona y Madrid

De momento, sus fans tendrán que esperar un poco más para verla en directo. Para hacernos a la idea de qué canciones interpretará en sus shows en España, tomaremos como referencia su setlist del concierto de Múnich del pasado 31 de octubre. Los conciertos de Katy Perry se dividen en cinco actos.

ARTIFICIAL

Artificial

Chained to the Rhythm

Teary Eyes

Dark Horse

WOMAN'S WORLD

Woman's World

California Gurls

Teenage Dream

Hot n Cold

Last Friday Night (T.G.I.F.)

Peacock

I Kissed a Girl

NIRVANA

NIRVANA

CRUSH

I'M HIS, HE'S MINE

Wide Awake

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE

Walking On Air

Double Rainbow

Swish Swish

The One That Got Away

ALL THE LOVE

MAINFRAME

E.T.

Part of Me

Rise

END GAME

Roar

Daisies

LIFETIMES

Firework

¿A qué hora empiezan los conciertos de Katy Perry en Barcelona y Madrid?

Si vas a uno de los conciertos de Katy Perry en España, te interesa saber que en Barcelona el show empezará a las 20:30, mientras que en Madrid comenzará a las 21:00. La apertura de puertas en el Palau Sant Jordi será a las 18:30, al igual que en Movistar Arena.

Ambos shows contarán con Becky Hillcomo telonera de sus directos. La británica, ganadora de varios premios Brit, pondrá el público a punto antes de que Katy Perry pise el escenario.