¿Qué canciones cantará Katy Perry en sus conciertos en Barcelona y Madrid? El setlist de 'The Lifetimes Tour'
Katy Perry vuelve a España siete años después de actuar con su Witness: The Tour. Los próximos 9 y 11 de noviembre, la artista de California Gurls llegará a Barcelona y Madrid con sus directos como parte de su gira The Lifetimes. Europa FM es la radio oficial de los directos de Katy Perry en nuestro país.
Katy Perry trae 'The Lifetimes Tour' a España y anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en 2025 con Europa FM
Quién es Becky Hill, la telonera de Katy Perry para sus conciertos en Barcelona y Madrid
Queda muy poco para que Katy Perry aterrice en España. Después de sus directos en París y Lyon, será el próximo 9 de noviembre cuando la intérprete de Firework llegue a nuestro país con su gira The Lifetimes. Ese día actuará en el Palau Sant Jordi y el 11 de noviembre pondrá rumbo a Madrid para su concierto en el Movistar Arena. Una serie de directos de los cuales Europa FM se constituye como emisora oficial.La última vez que Katy Perry actuó en España fue en Barcelona en el año 2018 como parte de su Witness: The Tour.
El setlist de Katy Perry para Barcelona y Madrid
De momento, sus fans tendrán que esperar un poco más para verla en directo. Para hacernos a la idea de qué canciones interpretará en sus shows en España, tomaremos como referencia su setlist del concierto de Múnich del pasado 31 de octubre. Los conciertos de Katy Perry se dividen en cinco actos.
ARTIFICIAL
- Artificial
- Chained to the Rhythm
- Teary Eyes
- Dark Horse
WOMAN'S WORLD
- Woman's World
- California Gurls
- Teenage Dream
- Hot n Cold
- Last Friday Night (T.G.I.F.)
- Peacock
- I Kissed a Girl
NIRVANA
- NIRVANA
- CRUSH
- I'M HIS, HE'S MINE
- Wide Awake
CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
- Walking On Air
- Double Rainbow
- Swish Swish
- The One That Got Away
- ALL THE LOVE
MAINFRAME
- E.T.
- Part of Me
- Rise
END GAME
- Roar
- Daisies
- LIFETIMES
- Firework
¿A qué hora empiezan los conciertos de Katy Perry en Barcelona y Madrid?
Si vas a uno de los conciertos de Katy Perry en España, te interesa saber que en Barcelona el show empezará a las 20:30, mientras que en Madrid comenzará a las 21:00. La apertura de puertas en el Palau Sant Jordi será a las 18:30, al igual que en Movistar Arena.
Ambos shows contarán con Becky Hillcomo telonera de sus directos. La británica, ganadora de varios premios Brit, pondrá el público a punto antes de que Katy Perry pise el escenario.