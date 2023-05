Por qué Eurovisión se celebra en Liverpool

El grupo de rap ucraniano Kalush Orchestra fue el vencedor de la 66ª edición del Festival de Eurovisión: su canción Stefania consiguió 631 puntos —439 fueron del jurado popular, la máxima puntuación obtenida así en la historia—. Le siguió Space Man de Sam Ryder, el representante británico, que sumó 466 puntos; y SloMo de Chanel Terrero, que obtuvo 459 puntos que la colocaron en el tercer puesto.

Siguiendo las bases del certamen, el país ganador asume la responsabilidad de organizar la siguiente edición. Sin embargo, por primera en 67 ediciones. una guerra, la invasión rusa de Ucrania, ha obligado a cambiar la norma. La ciudad de Kiev no puede ser anfitriona por cuestiones obvias y, siguiendo el orden de los clasificados, Reino Unido fue designado como país para acoger el aclamado festival.

Esta no es la primera vez que Inglaterra organiza el festival —en total van ocho— ni la primera que lo hace sin haber ganado: lo hizo en 1960, cuando Holanda lo rechazó después de varias victorias casi seguidas; en, 1963 cuando sustituyó a Francia por más o menos los mismo motivos; en 1972, cuando Mónaco renunció a organizarlo; y en 1974, después de que Luxemburgo ganase dos veces consecutivas.

Ahora bien, la imposibilidad de no poder ser el país anfitrión no supone su ausencia en el certamen: Ucrania competirá en el festival con la canción Heart of Steel, del dúo Tvorchi, formado por músico nigeriano Jeffery Kenny y el productor ucraniano Andrew Hutsuliak, que fueron proclamados ganadores en Vidbir, su propio Benidorm Fest.

La ciudad de The Beatles

A partir del momento en el que se anunció que Reino Unido sería la sede del Festival de Eurovisión 2023, otra carrera comenzó dentro de la organización. Cerca de veinte ciudades se postularon para acoger el certamen, entre ellas Aberdeen, Belfast, Leeds, Darlington o Bristol. En el mes de agosto se desvelaron las siete finalistas: Glasgow, Mánchester, Liverpool, Birmingham, Leeds, Newcastle y Sheffield. Y a finales de septiembre se hicieron públicas las dos últimas seleccionadas: Glasgow y Liverpool.

A principios de octubre, la BBC anunció de manera oficial su decisión: finalmente sería Liverpool la ciudad anfitriona del certamen. El escenario elegido, el del M&S Bank Arena, conocido como el Liverpool Arena, el más grande de la ciudad, que puede llegar a albergar hasta 12.000 personas.

Los reyes Carlos III y Camila antes de la inauguración del escenario de Eurovisión 2023. // Getty Images

"Liverpool es el lugar ideal para albergar el 67ª Festival de la Canción de Eurovisión en nombre de Ucrania. La ciudad es sinónimo de música y el Liverpool Arena supera todos los requisitos necesarios para albergar un evento mundial de esta magnitud. Estamos muy impresionados con la pasión que la ciudad ha mostrado al acoger el Concurso y sus ideas inclusivas para colocar a los ganadores del año pasado”, explicaba Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovision Song Contest.

En la ciudad de The Beatles todo está a punto para recibir a las delegaciones de los 37 países participantes. Así, a finales de abril, los reyes Carlos III y Camila fueron los encargados de inaugurar el escenario del Liverpool Arena.

La primera semifinal tendrá lugar el 9 de mayo y días antes los aspirantes ya ‘invadirán’ la ciudad —Blanca Paloma viaja el 3 de mayo— para empezar los ensayos y desfilar por la alfombra roja de ceremonia de bienvenida.