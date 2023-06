Quién es Rocío Saiz, la artista que lleva 12 años cantando y luchando por el colectivo LGTBI.

"Canto, actúo, presento y escribo”. Así se presenta la artista Rocío Saiz en su perfil de Twitter. Pero no incluye la característica que inunda todo su trabajo, ya sea en pantalla, sobre el papel o en el escenario: activista. La primera vez que se subió a un escenario fue hace 12 años. Los mismos que lleva desnudándose.

El nombre de Rocío Saiz y su caso ha corrido como la pólvora en las redes. La cantante acudió este fin de semana a Murcia para celebrar con un concierto la semana del orgullo LGTBI. Todo se torció cuando, como hace en cada concierto, la artista se quitó la camiseta. Un policía local de la ciudad se apresuró a prohibir que siguiera el concierto hasta que Saiz se pusiera de nuevo la camiseta.

Fiel defensora del colectivo y reivindicadora de su libertad en cada uno de sus bolos, la DJ informó de lo acontecido a través de su perfil en redes sociales. Decepcionada y triste, admitía que no le quedan fuerzas: "No puedo más. No quiero más. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras", comienza el relato en su publicación de Instagram.

"Ojalá no tuviera que hacer esto otra vez. 'Pride' de Murcia, en la misma canción de siempre donde me quito la camiseta desde hace 10 años, la policía ha parado el concierto. O me ponía la camiseta o me iba esposada", cuenta el texto.

Este lunes, la Fiscalía de Murcia ha abierto una investigación al agente implicado por los posibles hechos imputables, al igual que la policía de Murcia, que también abre una investigación interna.

El hartazgo por este tipo de censura y reacciones viene de largo. Desde que empezó su andadura en la industria musical con su primer grupo de música, Las Chillers, la de Madrid conoce todo tipo de violencia. "Nos tiraban piedras, nos tiraban vasos, nos intentaban violar, nos intentaban pegar, teníamos que salir por otras puertas", contó hace un año la cantante en una entrevista para Amazon.

"“Recibo acoso en redes y amenazas cada vez que me subo a un escenario"

"Sufrimos doble discriminación: como mujer y como lesbiana", puntualizaba. Se sigue definiendo: "bollera, feminista e incluyente". "Soy lesbiana antes que persona. Me gustaría no tener que usar las etiquetas, pero creo que son necesarias".

En 2021, la madrileña de 31 años comenzó su carrera en solitario con el disco Amor amargo. Una lucha más que tuvo que librar. "En la industria me decían que era demasiado mayor para sacar una carrera en solitario, que ya había pasado por varios proyectos y sobre todo que cómo se me ocurrió con 30 años apostar por la música".

Aprovecha cada micrófono, en escenarios y entrevistas para denunciar el trato que recibe de quienes se sienten ofendidos por su actos de reivindicación de la libertad. “Recibo acoso en redes y amenazas cada vez que me subo a un escenario”, confesó hace medio año en una entrevista para Fundación Cibervoluntarios, donde profundizó sobre la cantidad de acoso que recibe en redes.

El activismo en su personalidad y carrera es transversal; también utiliza sus letras en forma de denuncia. Hace solo un mes que sacó su tema El Hartazgo del Mundo, que parece haber sido escrito a medida para lo que le acaba de suceder a la artista.

No puedo más con tu mediocridad

Todo lo que dices es vulgar

Te crees muy valiente e intelectual

Todo lo que dices es para atacar

Rocío Saiz - El Hartazgo del Mundo (feat. FUTURACHICAPOP) (Videoclip Oficial)

Su sencillo Autocensura también podría responder a muchos que hoy le han enviado mensajes en redes sociales con insultos por lo que ha pasado este fin de semana.

Te crees con el poder

De juzgar lo que ves

Me quieres criticar

Basta de manipular

No me podrás parar

No le gusta que la califiquen como artista, "porque un artista recibe dinero o compensación económica por dedicarse a lo que le gustaría, y yo todavía no he ganado nada con la música", decía hace un año. "Veo que tenemos muchas más compañeras trabajando, muchas más compañeras visibles, dentro del colectivo LGTBI también, pero la pregunta es: ¿con qué caches? ¿con qué condiciones? ¿a qué hora son los conciertos? ¿en qué tipo de festivales?".

No vive de la música, pero la influencia de su activismo es evidente. En 2022, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+) le otorgó a la artista el Premio Pluma como reconocimiento a su labor en la visibilización y defensa de los derechos de las personas del colectivo. Ese mismo año, Saiz asistió como ponente al Congreso de los Diputados para participar durante el Día de la Visibilidad Lésbica.

Ha tocado todos los palos de la industria musical y teatral. Ha estado en el lado de las agencias coordinando grandes grupos (Management o Plan B Music), colaborado con la prensa nacional en El País, lleva labores de producción en Ground Control Management -lleva la contratación de artistas como Hinds o The Parrots- y desde 2021 también colabora en el programa Que parezca un accidente de Radio 3.

Además de Las Chillers, ha formado parte del dúo electrónico Monterrosa junto a Enrique F. Aparicio y su nombre ha aparecido en carteles de la talla del Primavera Sound, el Low festival, el South by Southwest (SXSW), el Summercase o el Fulanita fest en Fuengirola.

Cuando le han preguntado por qué lo hace, por qué defiende y habla, por qué denuncia, por qué hace activismo, Saiz sabe responder a la perfección con una anécdota personal:

"Una vez vino una chica, vigilante de seguridad a uno de mis conciertos. Estuvo sufriendo violencia por parte de su marido y tuvo varios casos muy serios de apuñalamiento. Estaba sumida en una depresión muy grande. Me escribió su madre al día siguiente y me dijo: 'hacia años que no veía a mi hija tan feliz, tan contenta y decir me siento segura en un espacio. Esto es, para mí, lo que yo hago".