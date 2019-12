Repasamos las 5 canciones más escuchadas de la última década

Mientras que este año 2019, triunfaban en el mundo temas como 'Señorita' de Shawn Mendes; y en España arrasaba la música urbana y los ritmos latinos de Don Patricio y su 'Contando Lunares'; 'Con Calma', de Daddy Yankee y Snow; el remix de 'Calma', de Pedro Capó y Farruko; 'China', de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna, o -por supuesto- Rosalía junto a J Balvin y El Guincho, con su 'Con Altura'; el top 5 mundial de las canciones más escuchadas de la última década, sigue imponiéndose el inglés.

La lista de las cinco canciones más escuchadas de la década, aparece encabezada por Ed Sheeran con su 'Shape Of You', con 2.400 millones de reproducciones -y que repite en quinta posición con 'Thinking out Loud'-; seguido por el 'One Dance' de Drake, con más de 1.700. millones de reproducciones. ¡Xavi Martínez repasa la lista con el equipo de LYC!

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS DE LA DÉCADA

'Shape of You' - Ed Sheeran

'One Dance' - Drake, Kyla, WizKid

'rockstar (feat. 21 Savage)' - 21 Savage, Post Malone

'Closer' - Halsey, The Chainsmokers

'Thinking out Loud' - Ed Sheeran

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN ESPAÑA EN 2019

En nuestro país, sin embargo, los ritmos latinos y el reguetón se han impuesto, en una lista liderada por el canario Don Patricio, que junto a Cruz Cafuné nos han puesto a contar lunares todo el verano; por detrás nos encontramos exitazos como 'Con Calma', de Daddy Yankee y Snow; la versión de 'Calma', de Pedro Capó con Farruko; 'China', de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna; y cerrando la lista, el bombazo internacional de Rosalía juntos a J Balvin y El Guincho, 'Con Altura'.

LOS ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS DE LA DÉCADA

En esta clasificación, lideran el top 5 de los artistas más escuchados de los últimos 10 años: el rapero Drake, impulsado por el éxito de su primer álbum de estudio, Thank Me Later, publicado en 2010, con el que batió el récord de artista masculino con mayor número de ventas en toda la historia de EEUU, superando al mítico Elvis Presley, Eminem o al mismísimo Michael Jackson, según la Recording Industry Association of America.

En el segundo puesto de este listado de artistas, nos encontramos con -cómo no- Ed Sheeran, que bebe principalmente del éxito de 'Shape Of You', publicado en 2017; seguido por Post Malone,que triunfó con 'rockstar' en 2017; y Ariana Grande y Eminem, a pesar de haber estrenado solo 4 álbumes de estudio desde 2010, cierran el top 5.

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS DE LA DÉCADA ´

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

ARTISTAS FEMENINAS MÁS ESCUCHADAS DE LA DÉCADA

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé