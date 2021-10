Rosalía anuncia su nueva canción y todo el mundo se acuerda de C. Tangana

Después de su colaboración con Tokischa en Linda, parece que vamos a tener nuevo temazo de Rosalía. Así lo ha anunciado la propia artista con un vídeo en su cuenta de TikTok en el que aparece bailando a ritmo de bachata y cantando una estrofa del tema.

"Es mala amante la fama, no va a quererme de verdad / Es demasiado traicionera, y como ella viene se me va / Yo sé que será celosa yo nunca le confiaré / Si quiero duermo con ella pero nunca me la voy a casar", canta refiriéndose a los peligros de la fama.

Y como hemos comentado en Cuerpos especiales, este nuevo lanzamiento ha recordado inevitablemente a Ateo, de C. Tangana y Nathy Peluso. Principalmente por tratarse de la primera bachata que hacen los dos y por hablar del lado oscuro de la fama: "Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella /Y mientras cuentan cuentos estoy yo solo, bachatas y una botella".

Además, por muy olvidada para ambos la relación que tuvieron en el pasado, muchos seguidores se empeñan en ver referencias al otro en sus canciones o vídeos.

¿Colaboración con Camila Cabello?

Pero más allá del interminable salseo entre C. Tangana y Rosalía, hay quienes afirman que esta canción podría tratarse de una colaboración musical de Rosalía con otra gran artista. El usuario de TikTok @angelvazqueezz asegura que esta canción se llama Te traigo flores y es un dueto con Camila Cabello que se incluirá en su nuevo disco. Aunque por otro lado también podría tratarse del primer adelanto del esperadísimo tercer disco de la catalana.

De momento, tendremos que esperar un poco más para descubrir de qué trata esta canción, ya que de momento no se conoce ni la fecha de lanzamiento. Lo que sí sabemos seguro es que dará mucho que hablar... ¡y bailar!